Judecătorii decid astăzi dacă validează mandatul lui Clotilde Armand la Primăria Sectorului 1

Judecătoria Sectorului 1 a validat mandatul de primar al Sectorului 1 pentru Clotilde Armand, decizia fiind executorie, dar nu definitivă. Decizia a fost luată pe 15 octombrie.

"La dosar nu au fost depuse probe din care sa rezulte ca alegerea primarului s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, drept pentru care constata ca nu este incident articolul 149 alin. 2, teza a II-a Cod administrativ (Invalidarea alegerii primarului se poate pronunta in cazul in care se constata, potrivit legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea acestuia s-a facut prin frauda electorala- n.red.)," se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 1.

Daniel Tudorache a atacat decizia.

Clotilde Armand nu şi-a preluat mandatul de primar la o lună de la alegeri

Clotilde Armand declara săptămâna trecută că încă nu este primar în funcţie la Sectorul 1 pentru că tot este întârziată depunerea jurământului.

"Încă nu sunt primar în funcţie pentru că se tot întârzie cu depunerea jurământului. Dar asta nu mă impiedică să vă spun ce moştenim de la fosta administraţie pesedistă. Fiţi atenţi: Consiliul Local al Sectorului 1 a fost înştiinţat ieri (deşi au fost făcute notificări din 7 octombrie către Consiliul Local) că urmează să fie executat silit pentru că fostul primar nu a mai plătit din luna aprilie 2020 facturile către Romprest. Ce înseamnă asta? Înseamnă că societatea Romprest execută silit o clădire care aparţine Consiliului Local din şoseaua Odăi, un spaţiu în care în prezent sunt copii cu dizabilităţi din Odăi şi încă patru apartamente sociale din Şoseaua Odăi", a scris Clotilde Armand miercuri pe Facebook.

Ea a adăugat că această situaţie nu trebuie să rămână nerezolvată.

"Am fost astăzi împreună cu colegul meu Oliver Păiuşi să vedem care este situaţia. Este revoltător şi nu putem accepta ca această situaţie să rămână aşa. Cineva trebuie să răspundă penal pentru aceste nereguli grave (chiar dacă acum se află pe lista PSD pentru Parlament în speranţa că va obţine imunitate parlamentară)", a conchis Armand.

Conforma BEC, alegerile pentru Primăria Sectorului 1 a fost câştigat de Clotilde Armand – 36.455 de voturi, Daniel Tudorache – 35.451, Ioana Constantin – 6928. În procente Clotilde Armand are 40,95%, iar contracandidatul ei, social-democratul Daniel Tudorache a obţinut 39,82%.

La consiliul local, PSD a obţinut 9 mandate, USR-PLUS tot 9 mandate, PNL are 6 mandate, iar PMP - 3.