Jurat X Factor, spitalizat de urgenţă după un accident

Simon Cowell, jurat la "X Factor" şi "America's Got Talent", a ajuns la spital sâmbătă după-amiază unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce căzut de pe o biciletă electrică.

„Simon a căzut, sâmbătă după-amiază, în timp ce îşi testa noua bicicletă electrică în grădina casei lui din Malibu", a transmis un purtător de cuvânt. „S-a accidentat la spate şi a fost dus la spital. Este bine, sub observaţie".

În 2018, britanicul Simon Cowell, producător muzical şi de televiziune, cunoscut pentru rolul de jurat al programului „American Idol", creator al emisiunilor „The X Factor", „America's Got Talent" şi „Britain's Got Talent", a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

El a fost, timp de nouă ani, începând cu 2001, jurat al emisiunii-concurs „American Idol". A lansat apoi „The X Factor" în Marea Britanie şi SUA şi variantele britanică şi americană a „Got Talent". Tot el a pus bazele trupelor One Direction şi Fifth Harmony, care au intrat în portofoliul casei sale de discuri Syco.