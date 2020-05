K-Pop-ul cucereşte lumea. Lady Gaga a lansat piesa Sour Candy, în colaborare cu faimoasa trupă sud-coreeană Blackpink AUDIO

Lady Gaga si Blackpink bifeaza o colaborare inedita pe noul album Chromatica. Excentrica artista si trupa de K-pop tocmai au lansat piesa Sour Candy. Melodia este cel de-al treilea extras de single de pe noul album al lui Lady Gaga.

Este o piesă electronică cu un sound extrem de actual şi pare să fie pe placul fanilor, întrucât are deja aproape 25 milioane de vizualizări, la doar o zi de la lansare.

Criticii spun că Sour Candy va fi unul dintre hiturile acestei veri. În luna februarie, Lady Gaga a lansat prima piesă de pe Chromatica, Stupid Love, urmată săptămâna trecută de piesa Rain on Me, interpretată în duet cu Ariana Grande.

Blackpink este un grup de fete sud-coreean, compus din Jisoo, Jennie, Rosé și Lisa. A debutat oficial în 2016 şi este grupul K-pop de fete cu cea mai înaltă poziție pe Billboard Social 50, ajungând pe locul 15. De asemenea, sunt și primul grup K-pop inclus în Global Top 25 Summer Songs al YouTube, cu hitul lor din 2017 "As If It's Your Last". Ele sunt și primul grup K-pop feminin cu trei hituri numărul unu în topul World Digital Songs Sales al Billboard.

Piesa Sour Candy, interpretată de Lady Gaga cu fetele de la Blackpink: