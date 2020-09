Kanal D a făcut anunţul. Denise Rifai va prezenta emisiunea la miezul nopţii: "Am emoţii foarte mari"

Conform unui comunicat de presă, producţia începe la data de 6 octombrie, iar printre invitați se vor număra sportivi, cântăreți, medici sau oameni de televiziune, mai spun cei de la Kanal D.

„40 de întrebări cu Denise Rifai , emisiunea în care celebra jurnalistă Denise Rifai se va afla față în față cu celebrități din diverse domenii de activitate, într-o serie de interviuri memorabile, va fi difuzată începând din 6 octombrie, în fiecare marți, de la ora 23:00, la Kanal D.

Invitatul fiecărei ediții va răspunde celor 40 de întrebări vizând clarificarea unor aspecte ale vieții sale profesionale sau personale, ce au ținut, în trecutul îndepărtat sau recent, primele pagini ale publicațiilor.

Pentru fiecare dintre întrebări, acesta va avea la dispoziție două minute pentru a răspunde”, se arată în comunicat.

Indiferent că sunt actori, cântăreți, politicieni, oameni de televiziune sau medici, invitații care vor ajunge în emisiune vor trebui să fie sinceri.

„Cei din fața micilor ecrane vor avea, astfel, ocazia să afle lucruri nespuse până acum și să își facă o imagine cât mai complexă și aproape de realitate asupra fiecărui invitat aflat în platoul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai”, transmite kanald.ro.

Denise Rifai este acum este pregătită de o nouă provocare și spune că telespectatorii o vor regăsi la fel de incisivă și pregătită pentru a le oferi experiențe memorabile și relevante în față micului ecran, a mai transmis Kanal D despre noua vedetă a postului.

„Am emotii foarte mari si imi doresc din toata inima sa fie cea mai buna emisiune dintre toate cele pe care le-am realizat pana acum. Formatul este unul aparte, sofisticat, elegant, si m-a convins sa spun „Da!” imediat acestei provocari. Era nevoie de o asemenea emisiune unica in grila posturilor de televiziune de la noi.

Este o noua etapa in viata mea profesionala, insa ce ramane neschimbat este ca voi fi aceeasi Denise Rifai. Onesta, mereu in cautarea adevarului in raport cu invitatii mei, dar si cu publicul pe care il iubesc atat de mult si de care imi este foarte dor”, a spus Denise Rifai.