Kim Jong-un a urcat călare pe un cal alb pe un munte sacru GALERIE FOTO

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Kim Jong-un, preşedintele Coreii de Nord, a urcat pe muntele sacru Paektu, cel mai înalt din ţară, călare pe un cal alb, potrivit BBC. O serie de fotografii publicate de KCNA îl prezintă pe Kim călare pe un cal alb, pe muntele Paektu acoperit de zăpadă.





Nu este pentru prima oară când Kim a escaladat vârsful de 2.750 de metri, iar analiştii spun că astfel de gesturi au fost făcute înaintea unor anunţuri majore.



Muntele ocupă un loc special în identitatea ţării şi ar fi locul de naştere al tatălui lui Kim Jong-un. ”Călătoria sa călare pe muntele Paektu este un eveniment de mare importanţă în istoria revoluţiei coreene”, a relatat miercuri KCNA. ”Stând călare în vârful Paektu a rememorat cu profundă emoţie drumul anevoios parcurs pentru marea cauză de a construi cea mai puternică ţară, cu o credinţă şi o voinţă la fel de puternice ca muntele Paektu", potrivit articolului, potrivit bbc. În 2017, Kim a vizitat muntele cu câteva săptămâni înainte de discursul său anual, în care a sugerat o dezgheţare a relaţiilor diplomatice cu Coreea de Sud. Nimic nu evocă o imagine a puterii ca un lider călare pe un armăsar alb, înfruntând prima zăpadă în timp ce galopează într-unul dintre cele mai sacre locuri din peninsula coreeană.



Aceasta ar putea fi o încercare de a proiecta puterea şi autoritatea ”liniei de sânge Paektu”, a familiei Kim. O reamintire nu prea subtilă pentru nord-coreeni a puterii liderului lor şi a priceperii sale la călărie.



Articolul face însă şi referiri mai importante, oficialii din apropierea lui Kim fiind convinşi că ”va avea loc o operaţiune importantă care va uimi lumea”.



Vizitele anterioare ale liderului Kim pe muntele Paektu au avut loc înaintea unor decizii importante.



Există speculaţii că de această dată Kim ar putea să îşi regândească promisiunea de a se abţine de la testarea unor rachete cu rază lungă de acţiune şi a armelor nucleare. Discuţiile cu Statele Unite sunt în prezent blocate, iar Donald Trump este distras de alte probleme interne şi externe.



Liderul nord-coreean ar putea profita de aerul de munte pentru a analiza modalităţi de atragere a atenţiei administraţiei Trump, informează bbc.com. Citeşte şi Kim Jong-Un l-a invitat pe Donald Trump la Phenian



Phenianul a primit termen din partea SUA până la sfârşitul acestui an pentru a încheia un acord pentru denuclearizare. Kim a cerut însă în mod repetat o relaxare a sancţiunilor înainte de a lua măsuri de oprire a programului nuclear, dar deocamdată nu a reuşit să convingă Washingtonul.



Kim a urcat pe muntele Paektu de cel puţin trei ori, iar în 2018 a făcut o vizită împreună cu preşedintele sud-coreean Moon Jae-in.



KCNA a publicat anterior fotografii cu Kim în vârful muntelui după ce ar fi urcat pe acesta cu pantofi din piele neagră. Muntele Paektu, care este un vulcan activ, ar fi locul de naştere al lui Dangun, fondatorul primului regat coreean, în urmă cu peste 4.000 de ani. Muntele se află la sute de kilometri depărate de Phenian şi la frontiera dintre Coreea de Nord şi China, potrivit bbc,com.



La începutul acestei luni, oficialii nord-coreeni au discutat cu oficiali americani în Suedia, prima întâlnire după o discuţie scurtă dintre Trump şi Kim la graniţa dintre ele două Corei, din luna iunie.



Cel mai important trimis nord-coreean în domeniul nuclear, Kim Myong-gil, a spus că negocierile ”nu au răspuns aşteptărilor şi au fost întrerupte”.







