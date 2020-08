Klaus Iohannis despre alegerile din septembrie: "Votarea poate să fie o activitate sigură"

"Nu trebuie sa facem confuzie intre activitatea scoalara si una de votare. Activitatea scolara este una complexa, implica un numar mare de copii, cadre didactice, alt personal. Activitatea de votare care se desfasoara de multe ori in aceleasi spatii este una care trebuie sa respecte si ea normele Ministerului Sănătății. Dar este clar ca locatiile de vot vor fi dezinfectate si inainte si dupa. Dar da, in conditile in care vom avea toate normele, votarea poate fi o activitate sigura", a declarat Iohannis.

De asemenea, întrebat ce se va întâmpla dacă numărul infecţiilor cu COVID-19 creşte acesta a răspuns că această chestiune îi preocupă şi că este unul din motivele "pentru care am reluat apelul să ne ferim de boală şi să îi ferim pe alţii de boală".

"Din păcate, ştim foarte bine ce s-a întâmplat în Parlament. PSD-ul a tras de timp şi s-a creat un vid legislativ pe legea carantinei, săptămâni în care mii de oameni bolnavi pur şi simplu au ieşit din spital, s-au dus în comunitate şi boala s-a răspândit. Acum trebuie să revenim cât se poate de repede la normalitate. Nu ştie nimeni cum va evolua pandemia. Noi calculăm acum un scenariu în care nu va fi considerabil mai rău decât atât şi şcoala va începe pe 14 septembrie. Dacă totuşi se întâmplă să avem foarte multe cazuri, atunci când ar trebuie să înceapă şcoala, evident că vom amâna începerea anului şcolar, dar numai atunci când specialiştii ne spun că acum nu se mai poate sau că acum se poate. Este o decizie care se va lua foarte aproape de data de 14 septembrie, dar până atunci voi comunica public care sunt şansele reale ca şcoala să fie amânată. Deocamdată, scenariul pe care-l luăm în calcul este: şcoala începe pe 14 septembrie", a delcarat Klaus Iohannis.