Klaus Iohannis, despre casele sale: Eu nu am nicio problemă nici în civil, nici în penal. Nu am avut niciodată un dosar penal

"Nu am avut niciodată un dosar penal în sensul să fiu cercetat penal, nici pentru asta, nici pentru altele", spune Klaus Iohannis. Preşedintele precizează că această temă a fost creată de PSD în anul 2000, pentru a fi folosită în campanie. "Vă daţi sema câtă inventivitate la PSD dacă din anul 2000 cu asta au ieşit în fiecare campanie”, mai spune Iohannis.

Iohannis a fost întrebat, în conferinţa de presă de miercuri seară, despre casele sale, în contextul în care acestea reprezintă un subiect pe care este criticat de candidatul PSD, Viorica Dăncilă.



"Doamna Dăncilă este prost informată. Eu nu am nicio problemă nici în civil, nici în penal. Nu sunt şase, sunt cinci case, între timp, fiindcă una a fost eliminată. Această problemă a apărut când am apărut eu în politică. În anul 2000 a fost creată de PSD ca să fie folosită în campanie electorală. Vă daţi sema câtă inventivitate la PSD dacă din anul 2000 cu asta au ieşit în fiecare campanie”, a spus Iohannis.



Iohannis a precizat că este "un om cinstit", şi-a cumpărat casele "într-un mod legal şi cinstit.



Soţia preşedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a fost audiată în dosarul caselor, la ICCJ, în data de 6 februarie 2019, informează România TV.

Carmen Iohannis a fost chemată la Parchetul General ca urmare a plângerii penale formulate de Lumea Justiţiei împotriva soţilor Iohannis şi a notarului Radu Gabriel Bucşa din Sibiu, în legătură cu modul in care cuplul prezidenţial a intrat, din 1999, în posesia a doua imobile din centrul Sibiului, situate în strada Nicolae Balcescu nr. 29 şi în strada Gheorghe Magheru nr. 35.

Soţia şefului statului a fost iniţial chemată la audieri în 15 noiembrie, însă a motivat că nu poate veni pentru că la data la care a fost citată va fi plecată alături de soțul său "în vizită de stat" în Marea Britanie.

Ulterior, Carmen Iohanis a fost citată pentru data de 10 decembrie. Atunci şi-a motivat absenţa cu adeverinţă medicală. Avocatul Primei Doamne a depus la Parchet documente care arată că soţia preşedintelui României nu se poate prezenta la audieri din cauze medicale.