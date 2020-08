Klaus Iohannis, despre dublarea alocaţiilor: "Ne dorim să majorăm, dar trebuie să existe bani. In acest moment, banii nu există"

"Se vede o totala lipsa de responsabilitate la PSD. Sigur, argumentul lor e ca nu guverneaza si nu raspund, dar cred ca fiecare parlamentar rapunde in fata electoratului pentru ce face el si partidul pe care il reprezinta. In Romania normala, orice parlamentar cauta sa se implice pentru binele cetateanului si a rezolva problemele Romaniei. PSD incearca sa complice problemele si sa genereze noi si noi probleme. Si eu, si guvernul ne dorim sa majoram alocatiile, dar trebuie sa existe bani. In acest moment, banii nu exista. Totusi, guvernul a venit cu o solutie prin care se cresc gradual aceste alocatii. O respingere nemotivata, populista, ne arata ca PSD nu are treaba cu bugetul public, ci cu propriile manevre electoraliste", a declarat Iohannis.

Senatul a respins OUG prin care Guvernul amână dublarea alocaţiilor pentru copii. PSD, demers la Camera Deputaţilor

ntr-o conferință de presă în care a condamnat traseismul politic, Klaus Iohannis a făcut o declarație ciudată la adresa PSD. Vorbind despre moțiunea pe care PSD a anunțat că o va depune pe 17 august, Iohannis a vorbit despre numărul mare de parlamentari PSD, 202, pe care îi consideră ”încă, foarte mulți parlamentari”.

”Să vedem, mai întâi, moțiunea. Părerea mea este că ea este neavenită politic. Dacă trece sau nu, vom știi când se votează. Nu sunt dispus să intru într-un joc populist ordinar făcut de PSD, doar ca să arate că are foarte mulți parlamentari. Asta știm și noi. Din păcate, PSD are, încă, foarte mulți parlamentari. Din Dar, PSD, nu vine cu nicio soluție. Încearcă să dărâme Guvernul și să prindă câteva voturi pentru alegeri. Nu au nicio soluție și nicio abordare serioasă. Sunt ahtiați după putere și știm că suferă că nu mai sunt conectați la resursele bugetare. Dacă vor să depună moțiune pentru așa ceva, pentru România nu este bine.”, a explicat Klaus Iohannis.