Klaus Iohannis, prima reacţie după ce Guvernul Orban a picat. Şeful statului face declaraţie de presă la ora 18.30

Preşedintele Klaus Iohannis va face prima declaraţie după ce Guvernul Orban a picat la trei luni de la instalare ca urmare a unei moțiuni de cenzură depuse de PSD şi sprijinită de UDMR. Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban a fost adoptată cu 261 de voturi şi 139 împotrivă.

Klaus Iohannis, consultări cu partidele după de Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură

"Un Parlament dominat de forţe retrograde, de parlamentari care au călcat în picioare democratia si interresele României a decis astăzi prin motiune căderea guvernului. Aşa cum am spus, Guvernul cade in picioare. Suntem mandri de ceea ce am facut in aceste trei luni, ca am refacut credibilitatea Romaniei, ca am refăcut increderea mediului de afaceri.

Am adoptat proiectul de lege al bugetului de stat, până la data de 31 decembrie, oferind României garanţia stabilitătii.

Deciziile pe care le-am luat sunt decizii responsabile, care au fost generate de o guvernare catastrofală. Am pierdut doar o bătălie, vom câştiga bătălia pentru România. Am fost judecaţi de o alianţă parlamentară toxică. S-au adunat toate forţele conservatoare împotriva noastră.

Am convocat maine Biroul Executiv, vom stabili delegaţia care va reprezenta PNl la negocierile de la Cotroceni. Le mulţumesc partenerilor loiali care au fost alături de noi", a spus Ludovic Orban după căderea Guvernului.