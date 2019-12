Klaus Iohannis îl va rechema pe George Maior din SUA

"O să-l schimbăm. La începutul anului viitor vom începe această evaluare", a spus şeful statului, într-o întâlnire informală cu jurnaliştii organizată la Palatul Cotroceni.



El a arătat că nu este obligatoriu ca mandatul de ambasador să se încheie la termen, adăugând că este posibil să se prelungească. "Mandatul este destul de flexibil", a precizat Iohannis, potrivit Agerpres.

"Am trimis la Preşedinţie propunerea de rechemare a domului ambasador George Maior, o propunere care s-a bazat pe analiza asupra impactului relaţiilor cu SUA - partenerul strategic al României - aşa cum rezultă din raportul privind folosirea Serviciului Român de Informaţii de către domnul George Maior în scopuri personale - document oficial al Parlamentului care a fost adoptat în data de 18 aprilie 2019, la care se adaugă sigur şi decizia CCR din 16 ianuarie a acestui an referitoare la protocoalele încheiate de SRI cu autorităţile judiciare prin care s-au adus atingeri grave privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor români sau intereselor ţării. (...) Noi am făcut o analiză foarte tehnică bazată pe toate documentele care există la nivelul Parlamentului", a precizat Teodor Meleşcanu, ministrul de Externe în mai 2019.

