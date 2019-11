Klaus Iohannis: În ultimii doi ani nu am mai plecat deloc în vacanţă, fiindcă am stat să păzesc România de PSD-işti

Întrebat în legătură cu vacanţele sale şi şi cu modul său de lucru, preşedintele a explicat că o sptămână normală de muncă la Cotroceni - începe luni şi se termină vineri sau sâmbătă, iar ziua de lucru începe dimineaţa şi nu se ştie când se termină.



În legătură cu vacanţele.preşedintele a remarcat: ”E foarte interesant că lumea a urmărit, sper, cu drag cum preşedintele lor reuşeşte să rupă câte o zi mi-a făcut mare plăcere să merg la munte, să mă întâlnesc şi acolo cu români”.



”Am fost plecat în total în cinci ani în trei vacanţe. Trebuie să vă spun - chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Preşedintele nu are dreptul la concediu, nu există concediu pentu preşedinte. Şi când am fost plecat, mi-am luat mapa, pixul, actele şi am lucrat. În ultimii doi ani nu am mai avut vacanţe deloc, fiindcă am stat să păzesc România de PSD-işti”,a declarat Iohannis.

Vacanţele şi "vizitele private" ale lui Iohannis

În februarie 2018 bifa o vacanţă de opt zile în două țări europene. „Președintele României, domnul Klaus Iohannis, se află în perioada 3-10 februarie a.c. într-o vizită privată în Republica Federală Germania și Regatul Spaniei", a informat marți Administrația Prezidențială, la solicitarea EVZ.



Termenul „vizită privată" este folosit, de regulă, pentru vacanțele președintelui. Cea mai recentă „vizită privată" a șefului statului a avut loc pe 30 iulie 2017, când președintele și soția acestuia au mers în staţiunea Parâng, din Valea Jiului, deplasându-se pe un traseu de creastă spre vârful Parângul Mare (2.519 m), după care s-au oprit la o cabană din zonă.



Președintele a fost fotografiat la sfârșitul săptămânii trecute în Munchen, împreună cu soția sa, iar în grupul de socializare „Români în Tenerife” (Spania), o româncă a postat un mesaj care a atras atenția colegilor de la Gazeta Românească, ziarul românilor din Italia.



Gazetarii au scris, citând-o pe Adina Mihaela Chiru:



„Dragi prieteni, dacă vreți să îl vedeți pe Domnul Președinte al României, este în vacanță în Tenerife cu scumpa lui soție. Este cazat la hotel Abama, dupa cum știți un hotel de 5 stele”.



Imediat după ce a câştigat alegerile prezidenţiale din 2014, Klaus Iohannis şi soţia acestuia, Carmen Iohannis, au plecat într-o vacanţă de o săptămână în staţiunea Palm Beach (Florida), destinaţie renumită de pe coasta de Est a Statelor Unite ale Americii.



Cuplul prezidențial şi-a vizitat şi finii din SUA, familia Vecerdea. Finul lui Klaus Iohannis a fost antrenorul de tenis al Primei Doamne şi trăieşte în orășelul Coconut Creek, la aproape 60 de kilometri de Miami.



La câteva luni de la preluarea mandatului de preşedinte, Klaus Iohannnis pleacă într-un nou concediu cu ocazia sărbătorilor de Paşte. În aprilie 2015, cuplul prezidenţial a mers în 6-10 aprilie insulele Madeira din Portugalia, o locaţie exotică denumită "Insulele celor fericiţi".



Administraţia Prezidenţială a anunţat atunci "vacanţa privată" abia după ce informaţia a apărut în ziarul portughez Diarios de Noticias. Surse din cadrul Administrației Prezidențiale au arătat că, înainte de a pleca în Madeira, președintele României a fost în vizită la părinții săi, la Wurzburg, in Germania.



Iarnă la Miami



În 3 august 2015, Klaus Iohannis a plecat într-o vacanţă de cel puţin două săptămâni, de această dată în ţară, la vila de protocol de la Neptun şi la Sibiu. Cea de-a patra vacanţă petrecută de Klaus Iohannis după ce-a fost ales preşedinte al României a fost luată la finalul lui 2015 şi s-a prelungit până în ianuarie 2016. Klaus şi Carmen Iohannis şi-au petrecut sărbătorile de iarnă în celebrul oraş Miami.



Deplasări private



Klaus Iohannis a efectuat în perioada 17 – 25 august 2016, o „deplasare privată” şi a plecat din Bucureşti, cu o cursă de linie, în Republica Federală Germania. În anul 2017, Iohannis s-a aflat într-o nouă „vizită privată" în perioada 17-22 aprilie 2017 în Regatul Spaniei.