Klaus Iohannis, întâlnire de ultima oră cu Ludovic Orban la Cotroceni. CCR a decis că trebuie desemnat un nou premier

Curtea Constituţională a stabilit, luni, că există conflict juridic între preşedinte şi Parlament privind desemnarea liderului PNL în funcţia de premier.

"Ceea ce am spus noi este următorul lucru: potrivit Articolului 101, aliniatul 3 din Constituție, președintele, în caz de criză, după căderea unui guvern, propune Parlamentului candidat de prim ministru, dacă nu există un partid majoritar, o persoană care să fie degajată de dialogul dintre președinte și partidele politice, dialog care să indice o persoană capabilă să coaguleze o majoritate parlamentară care să formeze guvernul", a explicat preşedintele CCR Valer Dorneanu, la Antena 3.

Decizia a fost luată cu 7-2, Simina Tănăsescu și Livia Stanciu au votat împotriva admiterii conflictului.

Președintele Iohannis va fi obligat să trimită Parlamentului o nouă propunere de premier care va putea strânge o majoritate.

Ludovic Orban a declarat, luni seară, comentând decizia CCR, că desemnarea premierului este o atribuţie a preşedintelui României şi a acuzat CCR că a încercat constant sa amputeze atributiile acestuia.

"Eu cred că CCR trebuie să judece în litera şi spiritul Constituţiei. Dacă ne uităm în ultimii 3 ani de zile, majoritatea deciziilor CCR au fost în favoarea PSD, e statistic. A ajuns CCR să spună ce trebuie să facă preşedintele, forţându-l să o demită pe LCK. Acum au ajuns să judece pe declaraţii publice şi pe declaraţii politice. Textul constituţional spune că preşedintele desemnează premierul. Doar dacă un partid are 51%, preşedintele e obligat să desemneze propunerea acelui partid. Ei întemeiază decizia lor pe o decizie pe un proiect de revizuire a Constituţiei, uitând că CCR a decis, în 2018, că nu fac parte din jurisprudenţă decizii luate pe iniţiative care nu s-au materializat. Preşedintele ce să facă, să dea în bobi, dacă nu ai un partid sau o alianţă care să aibă o majoritate absolută în parlament? Astăzi noi am fost prezenţi, în timp ce au chiulit PSD-iştii. Cine nu vrea să deruleze procedura de învestire, noi sau cei care au tras chiulul?", a punctat premierul demis.

"CCR a incercat constant sa amputeze atributiile presedintelui, care are cea mai mare legitimitate in statul roman, avand in spate 51% din bazinul eloectoral", acuză Orban.

"Sunt intr-o comunicare permanenta cu presedintele, ne consultam pe toate temele", a asigurat preşedintele PNL.