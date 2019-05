Klaus Iohannis, la finalul summit-ului UE de la Sibiu: "Acum, muzică şi dans!"

Klaus Iohannis şi Doland Tusk participă, joi seară, la concertul de Ziua Europei, organizat de Primăria Sibiu. Cei doi s-au plimbat, au dat mâna cu oamenii şi i-au salutat, fiind aplaudaţi de miile de sibieni aflaţi în Piaţa Mare.

"Am sărbătorit în cel mai potrivit si cel mai demn mod, împreună cu toţi liderii europeni, în inima României, aici, la Sibiu, nici că se putea mai bine. Astăzi, dragii mei, reţineţi, astăzi, 9 mai 2019, Europa a venit la noi în România. Astăzi, România a dovedit că este o ţară profund europeană, astăzi România, prin voi, a dovedit că este o ţară primitoare. Astăzi România a primit Europa la ea acasă", a spus Iohannis de pe scena din Piaţa Mare, fiind aplaudat de cei prezenţi.

"Vă felicit pe voi, sibienii, aţi făcut o impresie foarte, foarte bună! Mulţumesc Sibiului, mulţumesc sibienilor, mulţumesc tuturor persoanelor şi instituţiilor", a adăugat şeful statului.

Acesta le-a spus sibienilor prezenţi în centrul oraşului că ziua de 9 mai 2019 "rămâne ziua în care România a primit Europa la ea acasă".

"După ce am aprobat Declaraţia de la Sibiu, după ce am discutat despre agenda viitorului Uniunii Europene, este timpul să ne întâlnim aici, în Piaţa Mare, şi să sărbătorim împreună. Sunt foarte bucuros că în memoria noastră astăzi rămâne ziua în care România a primit Europa la ea acasă, astăzi am dovedit că noi suntem români şi noi suntem europeni. Felicitări şi mulţumiri tuturor, acum muzică şi dans!", a mai spus Iohannis.

Pe scenă au urcat reprezentanţii Ansamblului Folcloric "Cindrelul – Junii Sibiului", iar ulterior a cântat şi Delia.