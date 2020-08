Klaus Iohannis, mesaj de condoleanţe după explozia din Beirut. "Suntem alături de poporul libanez"

"Condoleanțele mele profunde familiilor victimelor teribilei explozii din Beirut. Suntem alături de Liban și de poporul libenez în aceste momente grele”, a scris Klaus Iohannis, marţi seara, pe Twitter.

My deepest condolences to the families of the victims of the terrible explosions in #Beirut. We stand by Lebanon and the Lebanese people in these difficult times.