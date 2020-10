Klaus Iohannis, noi atacuri la adresa PSD: Ar fi fost foarte rău dacă erau la guvernare. Încalcă toate normele la care românii se supun

"Din fericire, în pandemie e PNL la guvernare şi împreună găsim măsurile adecvate pentru a preveni răspândirea acestei boli şi pentru a trata bolnavii. Cum credeţi că ar fi fost o guvernare PSD, dacă conducerea PSD nu respectă măsurile. Aşa e regula pentru toată lumea. Vă daţi seama că nu îi prea intersează. Dacă am fi avut un Guvern PSD ar fi fost foarte rău. Probabil o persoană, văzând ce fac pesediştii acolo, a chemat poliţia şi i-a găsit încălcând flagrant toate normele la care toţi ceilalţi români se supun. PSD nu s-a reformat. Ne povesteşte noi lucruri frumoase, dar pe ei îi interesează doar să-şi vadă interesul", a declarat Iohannis, făcând referire la momentul în care Marcel Ciolacu a fost surprins fără mască de protecţie într-un restaurant din Capitală.

Preşedintele face referire la momentul în care liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost surprins fără mască de protecţie într-un restaurant din din Buzău, când se afla alături de Mihai Tudose şi Lucian Romaşcanu.

Marcel Ciolacu a spus ulterior că "a greşi e omeneşte" şi că şi-a plătit amenda pentru nerespectarea măsurilor. „Eu am ieşit cu familia la Sărata Monteoru să mănânc, cu fiul meu, cu nepotul, cu viitoarea noră, posibil, şi cu fratele meu. Sărata Monteoru este într-un scenariu verde şi Buzăul. Am stat şi pe terasă, apoi am intrat la interior, când s-a făcut frig. Au mai venit şi doi colegi de-ai mei de partid, ne-am strâns cu toţii la masă, a fost o greşeală, o recunosc, cu toţii am achitat amenzile, apoi, când am venit să mâncăm, ne-am despărţit şi am stat la mese separate.

A fost o greşeală, recunosc, până la urmă a greşi e omeneşte, a persevera e prosteşte. Fiecare dintre noi avem astfel de momente, chiar pentru o scurtă durată. Trebuia să rămân doar cu familia mea şi ar fi fost mult mai bine. (...) Eu nu am mai fost demult acasă şi am vrut să mănânc cu familia, că s-a terminat cu totul altfel e altă discuţie. Un pic exagerat momentul, eu eram acolo când a venit poliţia, a constatat că deja noi stăteam la mese separate, s-a revenit apoi la local. Nu am prea înţeles lucrurile acestea”, a declarat Marcel Ciolacu luni seară la B1 TV.