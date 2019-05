Klaus Iohannis: PSD a primit o sancţiune drastică la alegeri. Acest vot a readus România în normalitate, în matca europeană

"Acest vot a făcut ceva senzaţional, ceva ce nu au crezut mulţi că se poate realiza - a readus România în normalitate, în matca europeană, a repus România pe o cale normală, democratică, europeană şi este un rezultat senzaţional. (...) Sunt foarte bucuros şi impresionat de modul în care au votat (n.r. - românii) şi faptul că am avut la europarlamentare o prezenţă de 49 şi ceva la sută este o creştere de 50% faţă de alegerile din 2014 la europarlamentare şi prezenţa la referendum de peste 40% efectiv a dus în derizoriu pe toţi cei care s-au îndoit, unii chiar au boicotat, unii chiar deschis, atitudine prostească, aş spune, de-a dreptul. Nu ştiu de ce au făcut-o, nu ştiu ce şi-au imaginat, dar românii şi-au imaginat ce am crezut şi ce am sperat să se întâmple, au votat un răspuns pentru această guvernare incapabilă pesedistă şi bine au făcut. (...) Discursul eurosceptic a primit cel mai dur vot de blam posibil într-o democraţie, partidul care a promovat acest discurs mai degrabă eurocritic sau eurofob decât eurosceptic PSD a primit un răspuns clar din partea românilor care au spus: 'aşa nu'. PSD a pierdut alegerile. Este o sancţiune drastică din partea electoratului, dar această sancţiune a permis reaşezarea României în matcă", a spus şeful statului, la lansarea cărţii sale "EU.RO. Un dialog deschis pentru Europa", care a avut loc la Bookfest, citat de Agerpres.

El şi-a prezentat ultimul volum şi a anunţat că lucrează la un concept politic cu privire la Uniunea Europeană.



"Nu o să spun acum mai mult. Lucrez la un concept politic care ne va duce pe noi, în România, la o discuţie mai profundă despre Uniunea Europenă. Această carte este în realitate doar o parte din conceptul meu de a duce discuţia despre Uniunea Europeană mult mai în profunzime, mult mai în orizontală şi în final să ştim exact ce este Uniunea, de ce vrem noi să fim în realitate acolo, dincolo de sentimentele pro-europene venite din istorie şi ce ne aşteaptă acolo şi toate răspunsurile sunt, dacă vin de la mine, pozitive", a arătat preşedintele Iohannis.