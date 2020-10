La 62 de ani, Sharon Stone încă încinge imaginaţia bărbaţilor: "Vor să-mi vadă sânii şi acum"

„Bărbații vor să-mi vadă sânii și acum. Am 62 de ani. Pe bune? Maturizați-vă!", a transmis actrița admiratorilor într-un interviu acordat revistei americane Town & Country.

Sex-simbol al anilor '90, Sharon Stone a dezvăluit că nu se considera o femeie atrăgătoare, dar că a conştientizat acest lucru după rolul din Basic Instinct, film care i-a marcat cariera.

„Nu am știut niciodată că sunt atât de sexy. Când am jucat în Basic Instinct, am explorat partea mea întunecată și m-am împrietenit cu ea. Ajunsesem să nu-mi fie frică că mine. Și cred că oamenii au găsit asta ca fiind sexy", s-a confesat actrița.

Citeste si Daniela Crudu nu se opreşte. Cea mai noua intervenţie chirurgicală i-a şocat pe fani: "Te-ai mutilat la faţă"

Sharon Stone a plecat de acasă la vârsta de 19 ani pentru a deveni actriță, însă, până a devenit celebră, a fost nevoită să pozeze în diverse campanii publicitare pentru a se întreține. Primele roluri în care a fost distribuită, în anii ’80, au fost în filme cu buget mic. A cunoscut celebritatea abia în 1990, când a apărut în Total Recalll, alături de Arnold Schwarzenegger.

În 1992 a dat lovitura în Basic Instinct, alături de Michael Douglas, rol pentru care a fost remunerată cu 500.000 de dolari. A urmat Casino, alături de Robert de Niro, film care i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Oscar.