La ce venituri a renunţat Moise Guran pentru a intra în USR

"Biziday, pe care am făcut-o împreună cu alţi colegi jurnalişti, este de departe cea mai populară aplicaţie de ştiri din România, dar de un an şi ceva funcţionează fără mine. Ba mai mult decât atât, le-am predat colegilor mei pachetul majoritar. Am rămas acţionar minoritar la Biziday, pentru cazul în care mai trebuie să aduc nişte bani acolo," a declarat Moise Guran despre principala sa sursă de venit, atâta timp cât nu va mai fi salariat.

Totuşi, conform datelor de la registru comerţului, publicate de jurnalista Oana Despa, Guran figurează ca acţionar în trei firme, dintre care două au legătură cu funcţionarea aplicaţiei. Este vorba de BIZIDAY CONSULTING SRL care deţine platforma de ştiri, în care Moise Guran are 100%, SHAREBIZ SRL, firma pe care funcționează redacția, în care are 70% și MIDDAY PRODUCTION SRL la care deține 90%.

Cele trei firme au înregistrat în anul 2018 un profit de 411.139 de lei, ceea ce ar duce partea lui Moise Guran la aproximativ 90.000 de euro sau 7000 de euro pe lună.