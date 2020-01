Lady Gaga, dezvăluiri cutremurătoare despre drama trăită la 19 ani: "Am fost violată în mod repetat"

Pe vremea când era doar o adolescentă, Lady Gaga a trecut printr-o adevărată dramă, care i-a marcat întreaga existență și care o influențează într-o manieră negativă chiar și în prezent.

“Am fost violată în mod repetat la vârsta de 19 ani. Apoi am dezvoltat o tulburare de stres post-traumatic ca urmare a faptului că am fost violată și nu am reușit să procesez această traumă. Nu am avut un terapeut, nu am mers la un psihiatru, nu am avut un doctor care să mai ajute să trec peste asta. În timpul mișcării #MeToo am luat decizia de a nu spune cine este pentru că nu am vrut să retrăiesc asta. A fost alegerea mea personală și sper ca lumea să respecte asta.”, a povestit Lady Gaga, într-un interviu pentru Oprah Winfrey, potrivit womenshealthmag.com.

A fost diagnosticată cu fibromialgie

Deşi a reuşit să își construiască o carieră de succes și să fie iubită de public, lucrurile nu s-au îmbunătățit, provocându-i în continuare probleme grave de sănătate. A fost diagnosticată cu fibromialgie, o afecțiune care provoacă o durere ce este răspândită la nivelul întregului organism și care poate fi însoțită și de oboseală, anxietate, depresie sau tulburări de somn.

“Nu am vrut să mă opresc din a mă mișca, din a munci și a dansa, chiar dacă aveam dureri insuportabile. Era așa frustrant. Am fost tratată necorespunzător, nu făceam terapie. Îmi era frică de moarte. Cred că am trăit așa aproape cinci ani. Tot timpul lucrez activ asupra mea. Nu voi sta în pat toată ziua. Acesta este unul dintre acele momente în care trebuie să mă regăsesc. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit și vreau să le dau înapoi iubire celor din jur. Lumea poate fi vindecată doar prin iubire”, a adăugat Lady Gaga.

"L-am văzut într-un magazin şi am rămas paralizată de frică"

Howard Stern a rugat-o pe Lady Gaga să explice mesajul piesei sale "Swine". Cântăreaţa a spus că acel cântec "vorbeşte despre viol, e un cântec despre demoralizare, despre furie, mânie şi pasiune. Acumulasem multă durere, pe care voiam să o eliberez", a explicat artista americană.

Lady Gaga a mărturisit că nu a dorit să divulge mai devreme informaţiile despre viol pentru că nu dorea ca agresorul să îşi asume meritele pentru motivaţia ei de a avea succes în industria muzicală. "Nu voi permite nimănui să spună că lucrurile inteligente şi creative pe care le-am făcut vreodată s-ar datora nenorocitului care mi-a făcut acel lucru”.

După ani întregi de la agresiune, Lady Gaga a declarat că ar fi în continuare foarte speriată dacă şi-ar reîntâlni agresorul: "Nu ştiu cum aş reacţiona. Aş fi terifiată. Aş paraliza. L-am văzut o dată într-un magazin şi am rămas paralizată de frică. Abia la câţiva ani după aceea mi-am spus: Asta a fost o prostie!", a adăugat vedeta americană.