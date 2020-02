Lady Gaga suferă de o boală incurabilă. Anunţul făcut de celebra artistă: "Mă enervează oamenii care nu cred că e reală"

Lady Gaga se confruntă de câțiva ani cu probleme serioase de sănătate, se luptă cu dureri îngrozitoare și a fost nevoită să ia decizii ce i-ar fi putut pune cariera în pericol, după ce a anulat aproape 20 de concerte din cauza bolii.

Suferă de fibromiagie, o boală pentru care nu s-a găsit deocamdată un tratament de vindecare, ci doar de ameliorare a simptomelor.

"Mă enervează oamenii care nu cred că fibromialgia este reală. Pentru mine și cred că și pentru alte persoane, este un ciclon de anxietate, depresie, traumă și panică, toate îmi suprasolicită sistemul nervos și apoi rezultatul este durerea. Oamenii trebuie să fie mai înțelegători. Durerea cronică nu este o joacă. În fiecare zi te trezești și nu știi ce vei simți', a declarat Lady Gaga, în legătura cu afecțiunea de care suferă.

Citeşte şi: Bradley Cooper are o nouă iubită, după ce s-a despărţit de Irina Shayk. Nu este Lady Gaga, aşa cum mulţi se aşteptau

“Nu am vrut să mă opresc din a mă mișca, din a munci și a dansa, chiar dacă aveam dureri insuportabile. Era așa frustrant. Am fost tratată necorespunzător, nu făceam terapie. Îmi era frică de moarte. Cred că am trăit așa aproape cinci ani. Tot timpul lucrez activ asupra mea. Nu voi sta în pat toată ziua. Acesta este unul dintre acele momente în care trebuie să mă regăsesc. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit și vreau să le dau înapoi iubire celor din jur. Lumea poate fi vindecată doar prin iubire”, a mai spus Lady Gaga.

Ce este fibromiagia?

Nu s-a stabilit cauza exactă a fibromialgiei, însă un factor de risc pentru boală ar putea fi tulburarea de stres post-traumatic. Fibromialgia este, de fapt, o durere în mușchi, care poate genera o serie de simptome precum: oboseală, durere, epuizare, hiperestezie, dificultăți cognitive, migrene, tulburări articulare, tulburări digestive, dureri toracice, tulburări de vedere, probleme dermatologice, insomnii, amorțeli și frunicături, scrie csid.ro.

Fibromialgia afectează preponderent femeile și circa 2-8% din populație.

Citeşte şi: LADY GAGA s-a prăbuşit de pe scenă: "Am crezut că a murit" VIDEO

"Am fost violată în mod repetat"

Lady Gaga a trecut printr-o adevărată dramă, pe vremea când avea doar 19 ani. Artista a fost violată în mod repetat, dezvoltând ulterior o tulburare de stres post-traumatic, care i-a afectat viaţa. Recent, Lady Gaga a decis să vorbească despre acest episod în emisiunea lui Oprah Winfrey.

Pe vremea când era doar o adolescentă, Lady Gaga a trecut printr-o adevărată dramă, care i-a marcat întreaga existență și care o influențează într-o manieră negativă chiar și în prezent.

“Am fost violată în mod repetat la vârsta de 19 ani. Apoi am dezvoltat o tulburare de stres post-traumatic ca urmare a faptului că am fost violată și nu am reușit să procesez această traumă. Nu am avut un terapeut, nu am mers la un psihiatru, nu am avut un doctor care să mai ajute să trec peste asta. În timpul mișcării #MeToo am luat decizia de a nu spune cine este pentru că nu am vrut să retrăiesc asta. A fost alegerea mea personală și sper ca lumea să respecte asta.”, a povestit Lady Gaga, într-un interviu pentru Oprah Winfrey, potrivit womenshealthmag.com.