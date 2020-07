Laurenţiu Reghecampf, despre pumnul dat de Anamaria Prodan lui Dan Alexa: "Dacă exista o legătură amoroasă între ei"

"Mie nu mi-a plăcut gestul pe care l-a făcut. Despre asta nu am avut niciun fel de discuție, știam ce probleme erau la Astra în perioada respectivă.

M-a sunat ea. I-am zis că nu e ok să facă așa ceva, indiferent de ce se întâmplă, nu are cum să reacționeze în genul ăsta.

Dacă exista o legătură amoroasă între ei, nu mai existam noi. Nu am avut niciun fel de problemă eu cu Ana, mai ales pe subiectul ăsta. Eu întotdeauna i-am spus ei să își controleze ieșirile, eu sunt retras, mai calm, eu sunt cel care o ține în anumite situații. De multe ori nu poți controla asta, așa este ea, o fire mai vulcanică", a spus Reghecampf, pentru GSP.ro.

Anamaria Prodan, anunţ-şoc despre despărţirea de Laurenţiu Reghecampf

Anamaria Prodan a vorbit de mai multe ori despre căsnicia ei cu Laurnţiu Reghecampf, iar acum s-a decis să dezvbăuie și părțile mai puțin bune. Vedeta a dezvăluit de unde au început zvonurile despărțirii de fostul antrenor al celor de la FCSB.

"Haideţi să vă zic de unde s-au alimentat zvonurile astea. Un an de zile, cât mama a fost în spital și când nimeni din România nu știa ce are mama de fapt, eu am rămas în țară. Nu m-am despărțit de mama nici măcar o secundă. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea mică vreo patru luni. N-am plecat de acolo pentru că mama putea să moară în orice clipă. Sora mea nu putea să vină din Statele Unite pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, eu am fost singură lângă mama. Probabil mulţi au gândit că dacă eu n-am mers cu Laur în Emirate, gata, ne-am despărţit!", a povestit Anamaria Prodan.

Ce avere are, de fapt, Anamaria Prodan. Cât a moştenit de la mama sa, Ionela Prodan, şi câţi bani a câştigat Laurenţiu Reghecampf

Anamaria Prodan a mai spus în glumă că au avut momente când au fost despărțiți, mai exact de patru ori.

"Lumea vorbește, ne-a divorțat de patru ori, dar eu nu țin cont de asemenea bârfe. Suntem fericiți, avem o familie frumoasă, asta este cel mai important", a precizat Anamaria Prodan.