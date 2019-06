LEGEA PENSIILOR 2019. Marius Budăi, anunţul serii privind pensiile românilor. Ce se întâmplă cu veniturile a 5 MILIOANE de OAMENI.

Ministrul Marius Budăi a vorbit la România TV despre ultimele atacuri venite din partea FMI cu privire la legea pensiilor. De asemenea, ministrul a ţinut să liniştească atacurile Opoziţiei, explicând că sunt bani pentru pensii şi pentru măririle programate în legea pensiilor.

Marius Budăi: Este exclus să luăm în calcul solicitările FMI şi să nu mărim pensiile

"Ce se întâmplă că după opoziţie, care invocă ideea tăierilor vine și Comisia Europeană și spune că nu e bine ce a făcut PSD cu ordonanțe pe pensii, poate se schimbă sugerând tăieri. Şi este un pic mai complicată, nu de explicat. Vreau să explic eu mai clar, parte de declaraţii de acest gen am avut, nu era luna în care să nu fie declaraţii că nu mai avem bani la pensii la salarii, din rău în rău. Veneau cifrele Eurostat și spueneau altceva, la ce am pus în lege și ce avem de făcut, majorarea punctului de pensie se va face cum e trecut în lege, că a fost trecut în OUG 114, am avut în vigoare la legea buegtului, e bgetată și putem discuta și cum am promis în 2016 Majorăm etapizat și salarii și pensii și facem creștere economică. Legea bugetului este construită cu excedent la bugetul de pensii, rezultatul anului trecut deficitul a fost 0, avem creșteri de număr de contracte, deficitul nu se socotește la 3 luni. Este scris în legea pensiilor ce se face cu excedentul, acel excedent îl folosim la anul pentru majorare completând și din exercițiul financiar al anului viitor, alocații se plătesc din bugetul de stat, nu se mută sumele cum vrem noi", a spus ministrul Marius Budăi la România TV.

"Este cum am spus ne-am propus ca pe cei 4 ani de mandat să se dubleze: era 871 de lei în 2016 propunerea este 1775, suntem la 2 ani jumate de guvernare și s-a făcut și vom înfăptui și la anul, pe crestere economică pe primul trimestru, creștere pe Eurostat, nu sunt cifrele PSD sau ALDE, noi contrar așteptărilor colegilor din opoziție suntem serioși", a completat Budăi.

