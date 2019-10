Articol publicat in: Economie

LEGEA PENSIILOR. Se schimbă formula de calcul, cum se adaugă sporul de vechime

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Vârsta standard de pensionare se va reduce cu patru luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă. Potrivit unui proiect legislativ al deputaților PSD, cei care au lucrat 30 de ani în grpa a II-a de uncă vor putea ieși la pensie mai devreme cu 10 ani. De asemenea, sporul de vechime se calculează diferit. Deputații au decis să modifice Legea pensiilor pentru a repara anumite inechități produse celor care s-au încadrat în grupa a II-a de muncă și în condiții deosebite. Astfel, românii din aceste categorii vor beneficia de reducere a stagiului de cotizare cu 4 luni pentru fiecare an lucrat în aceste condiții. De exemplu, pentru 6 ani lucrați, vârsta stadard de pensionare se reduce cu 2 ani, pentru 20 de ani, cu 6 ani și 8 luni, iar pentru 30 de ani, vârsta standard de pensionare se va reduce cu 10 ani. "Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă, se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiții normale, 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă. Locurile de muncă dintr-o unitate economică similare celor încadrate în condiții deosebite vor fi de asemenea încadrate în condiții deosebite de muncă", se arată în proiectul legislativ. LEGEA PENSIILOR, modificări importante pentru mai multe categorii de angajaţi. Cine sunt beneficiarii La determinarea punctajelor anuale, pe lânga salariile, se au în vedere și sporurile cu caracter permanent , care, dupa data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înregistrate în carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de companii, conform legislatiei în vigoare, scrie dcbusiness.ro. Valoarea punctului de pensie se calculează pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% și nici mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie. Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale este urmatorul: Pentru perioada 01 martie 1970 – 1 septembrie 1983: 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsa între 510 ani;

5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsa între 1015 ani;

7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsa între 1520 ani;

10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 ani;

Pentru perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992;

3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsa între 35 ani;

6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsa între 510 ani;

9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsa între 1015 ani;

12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsa între 1520 ani;

15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 ani. Citeşte şi Ce se întâmplă cu pensiile din România de anul viitor! Ministrul Muncii a făcut anunţul în direct Asigurații care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, astfel: 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 1 ianuarie 1973;

13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 – 1 ianuarie 1978;

14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986;

21% pentru perioada 1 iulie 1986 – 1 noiembrie 1990;

15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 1 aprilie 1991;

14% pentru perioada 1 aprilie 1991 – 1 aprilie 1992;

13% pentru perioada 1 aprilie 1992 – 1 ianuarie 1999;

22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 1 februarie 1999;

17% pentru perioada de după 1 februarie 1999. Asigurații care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creștere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, astfel: 26% pentru perioada 1 iulie 1977 – 1 ianuarie 1978;

28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986. Asiguratii care, după îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limita de vârsta contribuie o anumită perioada la sistemul public beneficiază de majorarea punctajului realizat în aceata perioada cu 0,5% pentru întreaga perioada realizata după împlinirea vârstei standard de pensionare. De acesta majorare nu beneficiază pensionarii care cumuleaza pensia cu veniturile de natura salarială. La calcularea punctajului mediu anual, punctajului anual și numărului de puncte realizat în fiecare luna, se utilizează cinci zecimale. Valoarea unui punct de pensie se calculează pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. loading...

