Leon, băieţelul lui Kamara va suferi a şasea intervenţie chirurgicală, la o clinică din Spania

De data aceasta, operația va avea loc la Barcelona, unde, recent, spun apropiații artistului, i s-a făcut și o programare, pentru finele lunii iulie.

Kamara a strâns o parte din banii necesari (n.r. – îi trebuie în total 100.000 de euro) și speră ca totul să decurgă bine în continuare, iar, după intervenția medicilor spanioli, să plece și în America, pentru o altă etapă de recuperare, potrivit Wowbiz.

Kamara îşi tratează fiul în Turcia cu banii de la FERMA. Boala TERIBILĂ de care suferă micuţul Leon

Fiul lui Kamara a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, la scurt timp de la nașterea sa care a avut loc cu două luni înainte de termen. Problemele au început în prima zi de viață și i-au afectat micuțului partea stângă a creierului, cea responsabilă de zona motorie.

"Când Leon s-a născut au fost niște probleme. Are o formă de paralizie cerebrală și mi-a fost foarte greu. Nu știam pe cine să dau vina, nu voiam să caut o vină. E foarte greu să accepți că copilul tău are probleme sau că e mai special. Eu am observat la naștere.

S-a născut la 36 de săptămâni și probabil din cauza că nu l-au băgat la incubator a suferit un stop cardio-respirator, iar din această cauză au apărut aceste probleme. Face acum o terapie, are o evoluție, din punct de vedere mental e foarte bine, foarte inteligent. Pe partea motorie sunt probleme, încă nu merge, nu e independent", a povestit, în urmă cu doi ani, Oana, fosta soție a lui Kamara.

Fosta nevastă a lui Kamara, desemnată BEST MODEL la un festival internaţional de videochat

Oana Kamara a fost desemnată câștigătoarea celui mai râvnit trofeu de videochat la un festival internațional care a avut loc la Praga.

Soţia lui Kamara, Oana, în lacrimi la tv. "Am făcut sex cu acel bărbat, apoi am făcut sex şi cu...." FOTO

"Multumesc in primul rand colegilor si echipei Best Studios pentru ca au crezut in mine si m-au sustinut in momentele delicate prin care am trecut, increderea lor in mine m-a ajutat sa merg mai departe si sa inteleg ca nu are de ce ce sa-mi fie rusine de ceea ce fac", a declarat Oana Kamara.

Oana Kamara câștigă peste 10.000 de dolari pe lună ca model de videochat și face parte din echipa Best Studios, una din dintre cele mai cunoscute studiori de videochat din lume.