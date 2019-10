Leonard Doroftei, ANUNŢ DUREROS din CANADA. "Nu mai este vorba de mine sau de soţia mea, ci de viitorul copiilor mei"

Leonard Doroftei și-a vândut casa din Ploiești și a început noua viață la Montreal.

"E important că am un job aici. Fac exact ceea ce îmi place. Locuiesc la o stradă distanță de cel mai bun prieten al meu, Adrain Diaconu. Am și dat 15 kilograme jos de când am venit în Canada. Acum lucrez la un club de box care aparține unei rude a lui Gigi Becali. Voi reveni în România într-o bună zi. La federație nu am fost dorit. Nu au vrut nici să fiu antrenor la lot", a declarat Leonard Doroftei pentru ProSport.

Leonard Doroftei, MESAJ SFÂŞIETOR din CANADA. Ce a ajuns să facă marele campion departe de România pentru A SUPRAVIEŢUI

Leonard Doroftei a dezvăluit că s-a consultat cu familia în privința pasului important: "Am avut o ședință de familie. Eu am fost pentru Ploiești, nevasta pentru București, cei doi copii au fost pentru Montreal. Eu sper că sunt aici în vacanță. Însă acum nu mai este vorba de mine sau de soția mea, ci de viitorul copiilor mei. Cu ce pot eu să-i ajut pe mai departe? Dacă mi-ai luat afacerea cu ce mai pot ajuta copiii mei mai departe?".

Leonard Doroftei, adevărul despre plecarea în Canada. Motivul pentru care a decis să părăsească definitiv România

"Ce-am primit, am primit din partea statului, nu am luat nimic de la nimeni. După câte s-au întâmplat, dacă ar fi si dau timpul înapoi, nu aș schimba nimic. Clubul l-am închis de mult. M-au sufocat. Nu mi-au dat șansa să-mi revin, măcar. Ei știau din 1996 că acea clădire avea risc seismic, iar mie mi-au dat spațiul în 2005, iar în 2017 m-au dat afară. Sunt singurul care a plecat de acolo. M-aș întoarce la Ploiești pentru oameni", a mai spus Leonard Doroftei.