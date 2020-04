Lia Olguţa Vasilescu, atac dur la adresa ministrului Muncii: "De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere!"

Lia Olguţa Vasilescu, un nou atac dur la adresa succesoarei de la ministerul Muncii. "Cea mai mare prostie a actualului ministru al Muncii a fost ca a acceptat ca sa nu se mai plateasca taxele la nivel de salariu minim pentru contractele part time. In afara ca a pierdut la buget 1,5 mld lei, peste 200.000 de oameni care reusisera sa treaca pe norma intreaga se reintorc la part time. Din pacate, ei vor avea o pensie sub cea minima si, stim toti, vor munci mai multe ore decat au in contract si vor fi platiti pentru mai putine. Nici nu au cui sa se planga. Inspectia Muncii are activitatea suspendata si nu mai face controale. Le-am spus in parlament cand au venit cu OUG, dar de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere!”, scrie Lia Olguța Vasilescu.

