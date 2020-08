Lia Olguţa Vasilescu: Noi am majorat, Guvernul Orban "o să"

"Cei de la PNL au reușit să piardă în doar 9 luni aproape 860.000 de locuri de muncă, adică atât cât a reușit PSD să creeze în 3 ani. Au mărit datoria la cote foarte mari și toate astea fără să aibă proiecte mari pentru România.

S-au împrumutat de 5 ori mai mult decât s-a împrumutat guvernarea PSD și te așteptai să vezi adevărate minuni, dar nu vedem nimic.

Eu am denumit Guvernul Orban, Guvernul "o să". Din martie tot auzim: o să vină ventilatoare, o să vină măștile, o să crească alocațiile, o să se dubleze alocațiile, o să se crească pensiile cu 40%, evident că dacă ne uităm pe lege este constatăm că este o scădere cu 26%. Ni se tot spune că am lăsat creșterea pensiilor în cârca lor. Să nu uităm că în guvernarea PSD pensiile au crescut cu 60%.

Congresul PSD are loc sâmbătă. Social-democraţii îşi vor asculta viitorul şef online, dar îl vor alege tot pe hârtie

Noi am dublat anul trecut alocațiile copiiilor în baza unui amendament PNL, foarte prost făcut. Nu ne-a trecut prin cap să atacăm la CCR, am mers la Guvern și am găsit soluții. Noi am majorat veniturile pentru persoanele cu handicap, am crescut salariile și am făcut diferențierea între cei necalificați și cei cu studii superioare în ceea ce privește salariul minim.

Așadar, am crescut nivelul de trai al românilor și cei care ne critică, care dau vina pe noi pentru orice le trece prin cap. Dreapta guvernează întotdeauna prost! Oamenii pot să se uite în propriul buzunar și să comparare cine a fost mai bun: noi sau ei.", a spus Lia Olguța Vasilescu.