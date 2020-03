Lia Olguţa Vasuilescu (PSD): "STAREA DE URGENTA înseamna ca POŢI plafona preturile!

Premierul Ludovic Orban susține că este greu de instituit un mecanism de plafonare a prețurilor alimentelor de la raft, întrucât cererea a explodat pe piața, din cauza panicii din societate induse de anumite fake news-uri. Orban a adăugat că proiectele de lege depuse în Parlament privind plafonarea prețurilor vor conduce la penurie.

Plafonare preţuri alimente. Ministrul Agriculturii: "Din punct de vedere economic o prostie mare"

Fostul minitsru al Muncii a reacţionat pe facebook. "Trec peste faptul ca voi, PNL-istii, sunteti cei care certati guvernul PSD de cate ori pretul vreunui produs crestea cu 10 bani si prezentati asta ca si cum vine apocalipsa, desi stiati ca guvernul nu poate interveni in piata libera... De asta si are lumea asteptari de la voi, pentru ca ati dat mereu vina pe guvern cand cresteau preturile si nu cresteau ca acum, cand e specula in toata regula... Dar, iti amintesc, domnule Orban, ca e instituita STAREA DE URGENTA. Asta inseamna ca POTI plafona preturile! Doar sa vrei... Eu ti-as da si alte idei, dar nu cred ca accepti sa te certi cu speculantii, asta daca nu ai aflat deja ce fac ITALIA si SUA. In Italia, dupa ce preturile au crescut nejustificat, guvernul a trimis Garda financiara peste firmele unde a aparut fenomenul de specula. Si decat sa ia amenzi si sa li se ia la puricat toata activitatea, patronii au revenit la sentimente mai bune fata de populatie. In SUA, daca ai luat un produs de 10 dolari, al doilea produs identic costa 100, in acelasi magazin. De ce? Ca sa nu mai vina vreunul si sa ia tot spirtul, dezinfectantii, mastile si ce mai e acum in cautare si sa le vanda apoi la stat sau la populatie cu preturi de 10 mai mari. Cam cum ati patit voi la Giurgiu... Ca doar voi nu furati! Sunteti anti-corupti, nu?", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.