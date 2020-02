Liberalizare preţuri gaze, ce se întâmplă cu facturile românilor. Ministrul Energiei: "Sunt stupefiat"

Ministrul Energiei afirmă că majorarea facturilor la gaze este doar o ştire falsă şi se declară stupefiat. "Este o ştire complet falsă. Eu sunt uşor stupefiat. Preturile nu vor creste de la 1 iulie. Daca ne uitam la preturile externe de pe langa Romania, pretul este de 10 euro. În Romania se tranzactioneaza cu 65 de lei. Sa fim seriosi, cand Banca Europeana de Investiţii nu mai finanteaza gazul, pretul gazului scade. Nu va fi nicio crestere de pret.

Şi va mai dau un motiv de ce nu va creste. Există stoc în depozite. A fost o iarnă lejeră, iar gazul trebuie scos pe piaţă. Când oferta e mai mare decât cererea, preţul nu creste. Cum sa creasca pretul in Romania? Decât dacă cineva vrea sa speculeze, dar autorităţile statului nu vor mai sta cu mainile în sân.

Guvernul PNL nu va accepta acest lucru", a spus Virgil Popescu la România TV

Pe de altă parte, Iulian Iancu, fost ministru PSD, îl contrazice pe ministrul Economiei: "Au revenit asupra OUG 114 si prin felul in care au intervenit anunt consumatorii ca preturile la gaze naturale se vor dubla, aceasta incercare de a pacali populatia ca mai amanam cateva luni dupa care nu vor fi probleme, preturile vor creste 100%, ganditi-va ce inseamna in economie dar mai ales in consumul populatiei, cand oamenii vor primi factura majorata", a spus Iulian Iancu.

Veşti proaste pentru bucureşteni. Se taie subvenţiile la căldură

Deşi primarul Capitalei Gabriela Firea a anunţat că întreținerea s-ar putea tripla dacă se elimină subvenția la căldură, Virgil Popescu susţine că acest lucru nu se va întâmpla.

"Doamna Firea e in campanie electorala. Doamna Firea subventioneaza pierdele masive pe care reteaua de distributie le are. Ceea ce am vorbit eu si e si in programul de guvernare este ca Guvernul s-a angajat ca va defini consumatorul vulnerabil, cel care are nevoie de subventie directa pentru incalzirea de orice tip.

Daca in Bucuresti o familie care are 3000 de lei venit, nu intra la consumatorul vulnerabil plateste intretinere la actuala gcal la 10 mil. Nu are legatura subventia actuala cu consumatorul vulnerabil. Daca Consiliul General va vrea sa subventioneze va subventiona. Nu va mai fi gaz ieftin pentru incalzirea piscinelor la cei bogati", a mai spus Virgil Popescu.

