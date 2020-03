Liderul deputaţilor PNL propune ca românii care primesc 75% din salariul de bază să piardă indemnizaţia dacă nu stau acasă

"Am depus un amendament in Parlamentul României, prin care propun ca beneficiarii indemnizației de 75% din salariul de baza, pe perioada stării de urgentă sa piardă acest drept in situația de încălcare a dispozițiilor legale privind carantina sau starea de izolare la domiciliu", susţine Florin Roman într-o postare pe Facebook.

Liderul deputaţilor liberali este de părere că "masurile de protecție ale salariaților disponibilizați trebuie însoțite obligatoriu de responsabilitate din partea acestuia, in special in ceea ce privește respectarea condițiilor de carantina sau izolare la domiciliu, dacă acestea sunt dispuse in cazul lor".

"Încetarea dreptului la indemnizație intervine in momentul încălcării acestor reguli și se stabilește de autoritățile competente in verificarea lor. OUG privind alocarea indemnizației de 75% a fost publicată in Monitorul Oficial și intra in dezbaterea parlamentului", a mai scris Florin Roman.

Autorităţile române au stabilit că persoanele care se întorc din ţări afectate de coronavirus, în care s-a depăşit numărul de 500 de cazuri, intră în autoizolare la domiciul pentru 14 zile. Angajaţii din România pot beneficia pentru cele 14 zile de carantină de o idemnizaţie de la stat, în sumă de 75% din salariul de bază.

In situatia concediului pentru carantina, nu se aplica restrictia privind durata maxima de 10 zile calendaristice a concediului medical pe care il poate elibera medicul de familie. Aceasta restrictie este prevazuta doar pentru concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii.