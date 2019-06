Liderul Partidului Democrat a făcut un anunţ-şoc: "Am luat această decizie şi pentru că ..."

Într-un mesaj postat pe o reţea de socializare, liderul democraţilor moldoveni a subliniat că "PDM este ţinut sub o presiune uriaşă". "Partidele proeuropene din Parlament spun că au refuzat dialogul cu PDM din cauză că? au o problemă cu Vlad Plahotniuc. Vreau să îndepărtez acest obstacol pentru viitor şi vin cu o decizie prin care să fie clar că Partidul Democrat nu este dependent de un singur om. Mi-am depus astăzi mandatul de preşedinte al partidului şi le-am propus colegilor să organizeze cât mai curând congresul formaţiunii pentru a alege o nouă conducere şi a aproba un nou program politic", notează Plahotniuc în acest mesaj, informează stiripesurse.ro.



"Am luat această decizie şi pentru că Partidul Democrat are nevoie de un nou proiect politic în opoziţie, un proiect care să fie elaborat după noile realităţi, de o nouă echipă de conducere", se mai spune în mesaj.

Vlad Plahotniuc a precizat că nu va candida la acest congres pentru vreo funcţie în partid. Totodată, Plahotniuc anunţă că va păstra mandatul de deputat, deoarece acesta "este un vot de încredere din partea cetăţenilor din Nisporeni".



La data de 14 iunie curent PDM a anunţat că se retrage de la guvernare, iar executivul interimar condus de Pavel Filip a demisionat. Liderul PDM a ieşit din Republica Moldova pe 14 iunie, cu maşina, prin regiunea transnistreană, luând apoi avionul dintr-un oraş din Ucraina spre Londra, informează stiripesurse.ro.

Plahotniuc, despre care nu se ştie unde se află exact, a explicat după fuga sa într-o postare pe Facebook că nu se poate întoarce pentru că Republica Moldova "nu este o ţară sigură' pentru el.



La sfârşitul săptămânii trecute, vicepreşedintele PDM, Andrian Candu, declara într-un interviu că Vlad Plahotniuc se află la Londra, împreună cu familia sa şi că el s-a văzut cu acesta în capitala Marii Britanii.