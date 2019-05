Liderul USR atacă PNL: "Românii s-au săturat de ciupeală, vom avea candidat propriu la prezidenţiale"

Dan Barna reafirmă că alianţa USR-PLUS va avea candidat propriu la alegerile prezidenţiale şi răspunde criticilor aduse de Ludovic Orban. "PNL ne reproşează de ce ne gândim noi să avem un candidat la prezidenţiale. Noi am fost consecvenţi în mesaj: vom avea candiaţi proprii la toate alegerile. Orban se preface surprins că vom avea candidat propriu la prezidenţiale. Nu am schimbat discursul. Alianţa USR-PLUS s-a născut tocmai pentru că românii s-au săturat de această ciupeală oportunistă pe care o promovează Orban. Oamenii vor o politică consecventă şi predictibilă", a declarat Barna, la Adevărul Live.

La rândul său, liderul Plus Dacian Cioloş, a adăugat: "Noi am avut deschidere cu PNL. Nu cred că poate spune cineva că am exclus din start colaborarea. Există deschidere. Avem dialog cu oameni de acolo". "Am susţinut-o ieri pe Raluca Turcan", a adăugat Barna.

Orban, atac la USR: Nu mi-a plăcut anunţul USR că vor avea candidat propriu la prezidenţiale. A venit într-un moment total nepotrivit

"Un sfert din electorat a votat cu noi. Ne poate reproşa PNL că avem intenţia de a candida la prezidenţiale? Nu cred că ăsta e motiv de dispută. Faptul ă noi avem candidat nu însemană că suntem împotriva cuiva", a argumentat Dacian Cioloş, fiind completat de Dan Barna: "Barna: Gândiţi-vă cum ar arăta un tur doi în care românii să aleagă între Iohannis şI candiatul Alianţei. Politica nu înseamnă bătăi şi ciomage".

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri seara, la B1TV, că anunţul Alianţei USR PLUS că va avea candidat propriu la prezidenţiale a venit într-un moment total nepotrivit.