Liga 1 se reia pe 12 IUNIE cu ETAPA A 3-A. Când se joacă derby-ul CFR CLUJ - FCSB. Vezi programul şi transmisiile TV

Liga 1 se reia vineri, 12 iunie, cu meciul Universitatea Craiova - FC Botoşani, programat la ora 20:00, a anunţat, miercuri, Liga Profesionistă de Fotbal.

Programul etapei a 3-a

Vineri, 12 iunie

ora 20:00 Universitatea Craiova - FC Botoşani (play-off)

Sâmbătă, 13 iunie

ora 14:30 FC Voluntari - Academica Clinceni (play-out)

ora 17:00 Sepsi - Hermannstadt (play-out)

ora 20:00 Astra Giurgiu - Gaz Metan (play-off)

Duminică, 14 iunie

ora 17:00 Viitorul - Politehnica Iaşi (play-out)

ora 20:00 CFR Cluj - FCSB (play-off)

Luni, 15 iunie

ora 20:00 Dinamo - Chindia Târgovişte (play-out)

- toate meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look Sport / Look Plus

Clasamentul play-off: 1. CFR Cluj - 30p, 2. FCSB - 26p, 3. Craiova - 26p, 4. Astra - 24p, 5. FC Botoşani - 24p, 6. Gaz Metan - 23p.

Clasament play-out: 1. Viitorul - 24p, 2. Sepsi - 19p, 3. Hermannstadt - 17p, 4. Dinamo - 17p, 5. Poli Iaşi - 15p, 6. Academica Clinceni - 14p, 7. Chindia - 14p, 8. FC Voluntari - 12p.