Limbajul trupului: Ce-ti transmite fara sa vorbeasca atunci cand faceti dragoste

Iata cateva semnale transmise in timpul sexului pe care le poti descifra daca esti atenta la limbajul trupului.

1. Pregateste partida de sex

Daca iubitul tau pregateste atmosfera cu lumanari, muzica etc., pregateste-te pentru o partida de sex in care va incerca sa-ti satisfaca toate placerile. Desi partidele de sex romantice si pline de senzualitate, tot mai ai nevoie din cand in cand si de ceva mai "dur". Cu acest tip de barbat, trebuie sa fii insa directa.

2. Saruturi moi

Daca saruturile si actiunile "orale" sunt super moi, asta nu inseamna ca este lipsit de interes. In realitatea, el vrea sa-ti demonstreze ca este un adevarat gentleman.

3. Te priveste in ochi

Daca te priveste in ochi in timp ce faceti sex, chiar si pentru cateva secunde, este semnul ca vrea mai mult decat un contact fizic.

4. Iti face masaj

In timp ce barbatii raspund la stimulente vizuale, femeile raspund la stimuli tactili. Asa ca, daca iubitul iti face masaj inainte de sex, ai impuscat doi iepuri dintr-un foc. El se excita privindu-ti si simtindu-ti corpul, iar tu ai parte de senzatii nebanuite. Acest tip de barbat se da in vant dupa senzatii, iar tu nu uita sa-i intorci favorurile.

