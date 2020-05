Lino Golden şi Alex Velea, atac dur la adresa lui Dorian Popa: "A zis Abi că îţi place să te dai şi pă copile!"

Abi Talent l-a atacat dur pe Alex Velea în diss-ul lansat recent, mărturisind că rivalul său nu a mai avut curajul să facă un alt diss pentru el, așa că l-a pus pe Lino Golden să facă acest lucru.

Tânărul s-a legat de faptul că Lino Golden nu face niciodată poze fără tricou pe el, din cauza complexelor și nu a ezitat să-i reamintească acestuia de perioada în care era supraponderal.

Mai mult, Abi Talent l-a provocat pe Lino Golden să intre live pe Instagram fără tricou pe el, pentru a pune capăt speculațiilor legate de complexele pe care le-ar avea vizavi de corpul său.

„N-ai tupeu să intrii live fără tricou pe tine, cu mine. Hai să ne facem liposucție amândoi, Lino te pupix. Cum e să faci dragoste cu gagică-ta cu tricou cu tine pentru că ai complexe? Cum e să-ți zici of-urile pe la Vagabond, când te tunzi? Dacă Lino intră live cu mine fără tricou pe el, jur că nu mai scot nicio piesă în viața mea și sterg și diss-ul. Îmi place că Velea l-a pus pe micuțul ăsta să-mi facă diss că el nu mai poate, e paralizat” a scris Abi Talent, pe contul său de Instagram.

„Vă spun eu că este imposibil să vă puneți cu mine, puii mei” a mai spus Abi Talent, pe Instagramul său. Mai mult, Lino Golden a prelucrat în Photoshop fotografia cu Dorian Popa și Abi și a pus fața lui, în locul feței lui Dorian.

Abi$ (Diss Abi) versuri Lino Golden

L-ai dat in gat pe Puscoi

Esti un gunoi

N-ai dreptul sa vorbesti de noi

Esti un ghertoi

Uiti ca ai fost la Golden Boy

Ai poze cu noi

Nu vrei sa incepi un razboi

Castigam noi

Esti prost Abi sau prost, prost

Ai pierdut din start

Stergem cu tine pe jos

Esti prost Abi sau prost, prost

Ai pierdut din start

Stergem cu tine pe jos

4 1 pentru cel mai slab diss

Te-ai nascut ca la avorturi era inchis

Azi o sa-ti fac reclama gratis

Tu trebuie sa fi la cersit in Paris

De azi esti animalul meu de companie

Pozezi cu bani dar ramai o saracie

Hai salut, sunt seful tau

Te scuipa lumea cand te vede prin Buzau

Te iau la misto ca vreau ca pot

Tu te crezi gropar dar te ingrop

Cum sa injuri de morti

Cand tu esti mort

De ziua ta iti dau coliva, nu tort

Brigada ta sunt baieti pe care-i injuri

Te-am gasit cu gami in brate cand te-am vizitat

Cand te-am vizitat jurai ca nu ne mai dai ocazi

Vrei sa faci banuti sa te muti de pe la kazi

Doriane, Doriane e supi buxy pe tine versuri.us

Ca a zis Abi ca-ti place sa te dai si la copile

Milioane milioane nu le ai nici macar pe foaie

Esti prajit dar nu te lasi, unchiule Ia-l pe tigaie

Esti prost Abi sau prost, prost

Ai pierdut din start

Stergem cu tine pe jos

Esti doar o prostituata

Gura aia nu-ti mai tace

Ma suge de energie

Am impresia ca iti place

Asta e sifon afon

Mai e tare doar in gand

Ca esti ultimul prost si cu nervi la pamant

Abi e pujit se da cu ruj

Daca Velea e caine

Tu esti catelus

Travestitule vestit cu clipuri de plus

Eu sunt bomba nucleara

Tu nici macar cartus

Ai fost fan Velea

N-a belea

Ca nu te-a iertat

Ti-a dat rusinea mare

Umblai cu punga pe cap

Daca am fi un USA

Tu erai o alta crima

Cand apar eu cu ai mei

Fugi de parca n-ai splina