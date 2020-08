Lista candidaţilor PSD la alegerile pentru Bucureşti. Gabriela Firea: "Sunt mandră"

"Sunt mandra sa fiu candidatul oamenilor, si nu al aliantelor, si ma voi lupta cu candidatul "partidelor de dreapta unite" - asa cum scrie pe toate afisele si cum se prezinta in emisiuni! Nu ma simt mai neinsemnata, mai fara forta, fiind doar candidatul cetatenilor, si nu al unor partide unite. Eu sunt unita cu oamenii de rand, fara functii politice! Asa se prezinta lucrurile si in cazul sectorului 2 al Capitalei.

Am ales sa formam echipa cu cetatenii din acest sector si cu omul care stie, deja, toate problemele, are si solutii, pentru ca a lucrat indeaproape cu actualul primar - colegul nostru Mihai Toader -, dar care merge catre un alt proiect.

Prin urmare, vom merge impreuna in aceasta perioada si in viitor cu Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, pe care PNL l-a tradat, in miez de noapte, ca sa-i faca loc unui candidat USR lipsit total de experienta si viziune, doar de dragul aranjamentelor politice pentru partidele "de dreapta", nu pentru toti cetatenii, indiferent de preferintele politice.

Saptamana viitoare vom depune si noi candidaturile pentru alegerile locale, in cazul in care guvernul le va mai organiza, si vom continua sa muncim in Bucuresti, sa ne implicam, sa ne pese, sa ne asumam si greseli omenesti, sa gasim rezolvari pentru probleme care treneaza de 30 de ani, sa luptam pentru o Capitala frumoasa si moderna, cu colegii mei :

Sectorul 1 - Daniel Tudorache

Sectorul 2 - Cristian Popescu

Sectorul 3 - Aurelian Badulescu

Sectorul 4 - Daniel Baluta

Sectorul 5 - Daniel Florea

Sectorul 6 - Gabriel Mutu.

Le multumesc pentru implicarea, in toata aceasta perioada tensionata si in care am fost si suntem loviti din toate partile - si vizibile, si invizibile -, lui Marcel Ciolacu (presedinte) si Paul Stanescu (secretar general).

I-am simtit aproape si dornici sa puna umarul pentru ca viitorul guvern, de dupa motiunea de cenzura, sa sprijine mai mult Capitala. In primul rand, sa dinamizeze lucrarile de la Centura ocolitoare a Capitalei care acum stagneaza", a scris Gabriela Firea.