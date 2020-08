BILANŢ coronavirus 17 august România. 733 cazuri noi de COVID-19 după 6.390 de teste, 38 de decese şi 497 de pacienţi la ATI

BILANŢ coronavirus 17 august România. Până astăzi, 17 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

32.759 pacienți au fost declarați vindecați și 8.072 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 733 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos. Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate 1. Alba 910 13 2. Arad 1461 17 3. Argeș 4564 56 4. Bacău 2077 14 5. Bihor 1700 31 6. Bistrița-Năsăud 1020 0 7. Botoșani 1239 2 8. Brașov 3964 32 9. Brăila 1272 45 10. Buzău 1831 21 11. Caraș-Severin 493 0 12. Călărași 417 16 13. Cluj 1650 13 14. Constanța 1333 3 15. Covasna 610 1 16. Dâmbovița 2639 33 17. Dolj 1250 24 18. Galați 2860 20 19. Giurgiu 535 7 20. Gorj 1290 21 21. Harghita 635 4 22. Hunedoara 1365 5 23. Ialomița 884 0 24. Iași 2076 52 25. Ilfov 1787 29 26. Maramureș 824 9 27. Mehedinți 981 10 28. Mureș 1191 7 29. Neamț 1765 1 30. Olt 1075 8 31. Prahova 3244 91 32. Satu Mare 172 0 33. Sălaj 264 0 34. Sibiu 1208 11 35. Suceava 4922 7 36. Teleorman 466 8 37. Timiș 1947 7 38. Tulcea 373 5 39. Vaslui 1261 2 40. Vâlcea 862 42 41. Vrancea 2171 0 42. Mun. București 8543 64 43. - 61 2 TOTAL 71194 733 Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 223 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos. Nr. crt. JUDEȚ PROBE POZITIVE LA RETESTARE 1 ALBA 3 2 ARAD 16 3 ARGEŞ 15 4 BACĂU 1 5 BIHOR 23 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 2 7 BOTOŞANI 4 8 BRĂILA 4 9 BRAŞOV 0 10 BUZĂU 13 11 CĂLĂRAŞI 1 12 CARAŞ-SEVERIN 0 13 CLUJ 11 14 CONSTANŢA 10 15 COVASNA 0 16 DÂMBOVIŢA 19 17 DOLJ 8 18 GALAŢI 12 19 GIURGIU 1 20 GORJ 18 21 HARGHITA 0 22 HUNEDOARA 0 23 IALOMIŢA 3 24 IAŞI 4 25 MARAMUREŞ 0 26 MEHEDINŢI 11 27 MUREŞ 7 28 NEAMŢ 1 29 OLT 1 30 PRAHOVA 5 31 SĂLAJ 0 32 SATU MARE 0 33 SIBIU 1 34 SUCEAVA 2 35 TELEORMAN 0 36 TIMIŞ 0 37 TULCEA 3 38 VÂLCEA 0 39 VASLUI 0 40 VRANCEA 0 41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 42 ILFOV 3 TOTAL 223 Până astăzi, 3.029 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 16.08.2020 (10:00) – 17.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 38 de decese (21 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Prahova, Suceava, Timiș, Tulcea, Ilfov și Municipiul București. Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 la categoria 50-59 ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de peste 80 de ani. 36 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.472. Dintre acestea, 497 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.520.750 de teste. Dintre acestea 6.390 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.518 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 1.872 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 472 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 17 august. Pe teritoriul României, 9.604 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.509 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 26.442 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 192 de persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 660 de apeluri la numărul unic de urgență 112. Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 1.723 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 456.851 de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5.902 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.898 în Italia, 572 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 157 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 111 în Austria, 19 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 19 în Grecia, 2 în Cipru și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 123 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia și unul în Republica Congo, au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 338 au fost declarați vindecați: 308 în Germania, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni că va crește numărul de locuri ATI pentru bolnavii de COVID-19 în București.

"Ne-am mobilizat și am reușit să operaționalizăm paturile de la ATI de la Elias. De asemenea, vom crește numărul de paturi la Matei Balș. În acest sens, am avut o discuție cu directorul Spitalului Universitar, ca să pună la dispoziție specialiști ATI. (...) Am luat decizia ca Spitalul Witting să devină spital COVID. În Spitalul Witting există în curs de amenajare 12 locuri la ATI și aici vom crește numărul de locuri. Problema esențială pe care o avem este să nu rămână niciun pacient care are nevoie să fie tratat la ATI fără posibilitatea internării la ATI", a spus Ludovic Orban.