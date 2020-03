Grupul de Comunicare Strategică, Marcel Vela: "Persoanele peste 65 de ani pot ieşi doar între orele 11-13"

Raed Arafat:

"În ultima perioadă, colegii din centrele de transfuzii mi-au semnalat scăderea foarte mare a donatorilor. Oamenii au nevoie de salvatorii de vieți care sunt donatorii de sânge. Această prevedere este în mod deosebit trecută în Ordonanța Militară ca să explicăm cât de important este.

Rugăm donatorii să își continuie activitatea, centrele sanguine sunt deschise și vă așteaptă. Altfel o să înregistrăm decese din cauza lipsei de sânge."

Marcel Vela:

"Comportamentul tuturor va face diferenta in zilele urmatoare. Sanatatatea celor dragi noua tin de sanatatea noastra, dar si de respectarea restrictiilor ce vor urma. Fac apel la populatie sa se trezeasca, pentru ca nu ne jucam cu sanatatea publica. Aproximativ 27.000 de cadre ale MAI au asigurat respectarea restrictiilor la nivel national in noaptea trecuta, in cea mai mare actiune derulata. Dar sunt foarte multi romani care nu constientizeaza pericolele la care se expun si ii expun si pe ceilalti.

Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuințelor cu excepții: interes profesional, de la locuință la locurile de desfășurare a activității (instituții media, șantiere, unități de producție etc.), deplasarea pentru achiziționarea de bunuri, deplasările pentru asistența medicală, pentru donarea de sânge, realizarea de activități agricole,

Circulația persoanelor peste 65 de ani în afara locuinței e permisă numai între orele 11 și 13 strict pentru: cumpărături, asistență medicală, îngrijirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, activitate fiziă individuală, nevoile animaelor de companie.

Circulația persoanelor peste 65 ani e permisă și în afara intervalului 11-13 dacă se face în interes profesional sau în interes agricol (profesori, oameni de afaceri etc)

Pentru verificarea motivului deplasării, angajații prezintă adeverința de serviciu semnată de angajator. Am cerut să fie acceptată adeverința fără ștampilă. Liber profesioniștii, PFA prezintă declarație pe proprie răspundere. Declarațiile trebue să cuprindă, numele, data nașterii, motivul deplasării, data, semnătura. Declarația poate fi prezentată și prin intermediul telefonului, tabelei. Măsura se aplică de mâine, 25 martie, ora 12.00

Art. 5: Se instituie măsura izolării la domiciliu sau carantinării pentru toate persoanele care intră în România

Art. 6: Autoritățile locale au obligația să identifice și să adăpostească persoanele fără adăpost

Art. 7: Instituțiile publice și firmele au obligația de a marca cu semne vizibile zona pentru clienți

Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea astfel încât să se păstreze distanța socială

Art. 8: Se supendă toate zborurile spre / dinspre Franța și Germania pentru 14 zile. Nu se aplică zborurilor de urgență, de stat, tehnice, necomerciale. Se aplică de la ora 23, de mâine, 25 martie

Art. 9: Se interzice accesul piloților la bordul navelor venite din zonele roșii și galbene dacă nu au măsuri de protecție.

Art. 10: MApN asigură preluarea în pază a unor obiective

11. Instituțiile de siguranță națională vor proiecta aplicații software pentru a comuncia în timp real cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu

12. Documentele care expiră pe perioada stării de urgență pot fi schimbate într-o perioadă de 90 de zile după exprirarea stării de urgență

BILANŢ CORONAVIRUS ROMÂNIA.

Până astăzi, 24 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, una la Cluj și una la Iași).

Până astăzi, 24 martie, 8 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din București, Suceava, Craiova și Iași, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 186 de noi cazuri de îmbolnăvire.

Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 4 ani și 85 de ani.

La ATI, în acest moment, sunt internați 16 pacienți, din care 6 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 5.515 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 83.970 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.624 de teste, din care 461 în unități medicale private.

Până în prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite 154 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodată, Poliția și Jandarmeria au aplicat 903 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină.

De asemenea, cu ocazia formalităților de intrare în țară, Poliția de Frontieră a întocmit 4 dosare penale, în care sunt cercetate 18 persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, faptă prevăzută și pedepsită de art. 326 Cod Penal.

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 4 persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Totodată, începând de aseară, de la ora 22.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motive referitoare la deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie și deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 48 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 36 în Italia, 4 în Spania, 2 în Namibia, 2 în Indonezia și câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg și Franța. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 8 cetățeni români aflați în străinătate, 7 în Italia și unul în Franța, au decedat.