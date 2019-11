Klaus Iohannis, anunţ oficial despre dezbaterea electorală de marţi. Rareş Bogdan: "Dăncilă are interdicţie!" Reacţia PSD

UPDATE: Prim vicepreședintele PNL. Rareș Bogdan, a comentat vestea că dezbaterea anunțată pentru marți de Klaus Iohannis cu mediul academic, dar și cu presă și specialiști va avea loc la SNSPA, dar şi studenţi, după modelul dezbaterilor americane. Bogdan a precizat la România TV că nu vor fi teme prestabilite, ci o dezbatere liberă.

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, Bogdan a declarat că Viorica Dăncilă nu are ce să caute la dezbaterea de la SNSPA. "Ce să caute acolo?", a fost reacția lui Bogdan când a fost întrebat dacă Dăncilă poate lua parte la dezbatere. ”Noi am fost extrem de clari, staff-ul de campanie al doamnei Dăncilă încearcă s-o victimizeze pe această chestiune. Președintele României nu are ce să dialogheze cu această doamnă. Nu are ce să cauze dacă dezbaterea e cu jurnaliști, analiști, comentatori, pe care, la această oră, nu-i știe nimeni exact, vor fi 5-6-8, nici numărul nu este stabilit”.

"Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi-a manifestat deschiderea de a asigura un spaţiu neutru de desfăşurare a unei dezbateri, în contextul apropierii celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din România, pentru buna informare a opiniei publice şi pentru cultura democratică a societăţii româneşti. Având în vedere anunţul public al candidatului PNL de a organiza o dezbatere cu formatori de opinie, reprezentanţi ai mass-media şi politologi şi în urma dialogului cu echipa de campanie a candidatului Klaus Iohannis, propunerea SNSPA a fost agreată. Evenimentul va avea loc marţi, 19 noiembrie 2019, într-un spaţiu neutru politic, dar, în acelaşi timp, reprezentativ pentru societatea românească, respectiv în Aula Bibliotecii Centrale Universitare 'Carol I'", se arată într-un comunicat transmis sâmbătă Agerpres de SNSPA.

Instituţia subliniază "încă o dată importanţa comunicării publice oneste, deschise, echilibrate, care să atingă teme esenţiale privind modul în care funcţionează instituţiile politice din România, modul în care s-a derulat mandatul actual al preşedintelui României, precum şi direcţiile şi priorităţile care pot contribui la viitorul ţării".

Detaliile dezbaterii vor fi comunicate public imediat după ce acestea vor fi agreate de toate părţile implicate în organizarea acestui eveniment, mai menţionează sursa citată.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că în 19 noiembrie va participa la o dezbatere la care vor fi invitaţi politologi, formatori de opinie şi jurnalişti.

"Înţeleg perfect nevoia, dorinţa de a avea o dezbatere reală, aşezată, cu candidaţii din turul doi. Cum nu accept însă această dezbatere cu doamna Dăncilă de la PSD, voi organiza eu, împreună cu echipa mea, o dezbatere aşezată săptămâna viitoare, marţi seara, la care vor fi invitaţi să dezbată, împreună cu mine, mandatul pe care l-am încheiat, planul pentru mandatul pe care sper că îl obţin în continuare, politologi, formatori de opinie, jurnalişti. Va fi o discuţie deschisă, aşezată, care cu siguranţă va fi pe placul românilor", a spus Iohannis.

Valeriu Steriu, purtător de cuvânt al PSD, a vorbit despre dezbaterea pe care o va organiza Klaus Iohannis, marți, la Biblioteca Centrală Universitară, conform SNSPA.