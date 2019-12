Klaus Iohannis face declaraţii la ora 18 la Cotroceni

Preşedintele Klaus Iohannis este aşteptat să vorbească despre decizia Guvernului Orban de a-şi asuma răspunderea pe Legea bugetului pentru anul 2020, dar şi despre legea adoptată miercuri în Parlament privind dublarea alocaţiilor pentru copii în 2020. Totul in contextul in care premierul Orban avertiza ca aceasta masura ar arunca in aer bugetul si singura solutie ar fi renuntarea la alte categorii de cheltuieli.

"Deocamdată este un vot, până intră legea în vigoare mai sunt proceduri constituţionale. Este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament în realitatea economică", a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, într-o emisiune la Radio România Actualităţi.



El a acuzat fosta guvernare a PSD că a lăsat vistieria ţării goală, iar propunerea PSD privind majorarea alocaţiilor a fost făcută fără un studiu de impact şi într-un moment care nu poate fi comparat cu cel în care PNL a propus acelaşi lucru.



"Noi când am propus majorarea alocaţiilor pentru copii am făcut acest lucru pentru că nu mai fuseseră majorate din 2015. Era o majorare pentru care existau resurse financiare la bugetul statului. Este clar că PSD a venit cu un proiect fără niciun fel de studiu de impact (...) şi a reuşit să obţină votul pentru acest proiect fără să ţină cont de situaţia în care se găseşte astăzi România", a spus el.



"Ne dorim creşterea alocaţiilor, dar aceasta să fie sustenabilă, pentru că dacă o facem altfel, orice creştere de venit, de salariu, a pensiilor, duce la inflaţie şi la erodarea puterii de cumpărare şi creşterea nu se face decât pe hârtie fără ca oamenii să poată să cumpere mai mult din banii pe care-i primesc în plus”, a explicat Orban.

Proiectul aprobat miercuri în Camera Deputaţilor preve ca alocaţiei de stat pentru copii să fie majorată de la 300 lei la 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, alocaţia ar urma să crească de la 150 lei la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap.