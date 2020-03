Klaus Iohannis: "Nu putem să lăsăm totul în seama autorităţilor, să evităm panica. Nu vor fi probleme cu plăţile"

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la începutul primei şedinţe a Grupului de Lucru Interinstituţional pentru evaluarea impactului economic, financiar şi bugetar asupra României, generat de efectele COVID-19, că nu trebuie minimalizat impactul acestei crize, solicitând să fie analizate şi evaluate realist toate implicaţiile COVID - 19.

Principalele declaraţii ale preşedintelui Klaus Iohannis, despre coronavirus

M-am interesat despre starea celor care au fost depistaţi pozitiv, cei 30 şi care sunt declaraţi bolnavi.

Am constatat că starea lor generală este bună. Mai mulţi dintre ei au simptome foarte uşoare de tip răceală, câţiva au simptome de tip gripă.

Până şi persoanele mai în vârstă care au şi alte probleme de sănătate au o stare generală acceptabilă

Asta ca să demitizăm un pic boala. Ieri am citit nişte articole în care se vorbea despre un virus ucigaş într-o manieră foarte apocaliptică.

Sunt foarte mulţumit de felul în care Guvernul Orban gestionează această criză.

Se aşteaptă la un recul în economie. E clar, noi nu vrem să pierdem timpul şi deja pregătim deja un plan de măsuri.

Ceva urmări vor fi chiar dacă am aflat că ministrul Finanţelor s-a pregătit foarte bine pentru această situaţie. M-a asigurat la Cotroceni că nu vor fi niciun fel de problemă cu plăţile.

Despre declanşarea stării de urgenţă. Dacă vă uitaţi la televizor şi vedeţi politicieni care dau sfaturi la toată lumea şi le ştiu pe toate, eu vă sfătuiesc să schimbaţi canalul. Luaţi sfaturile de la autorităţi.

Iohannis a afirmat trebuie să existe o bază bine fundamentată a unor măsuri de susţinere a economiei.

”Solicit acestui grup să analizeze şi să evalueze realist, toat implicaţiile COVID 19. Măsurile trebuie să ţină cont de interesele angajaţilor, companiilor, bugetului şi asta necesită anumite scenarii. Responsabilitatea şi prudenţa trebuie să ghideze exerciţiul de comunicare publică pentru a nu genera mai multă incertitudine şi neîncredere”, a subliniat preşedintele.

Preşedintele Klaus Iohannis participă miercuri la reuniunea Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei COVID-19 (GLI-ECOROM).

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a anunţat, pe Facebook, că România nu are niciun fel de probleme pe partea de finanţare, în contextul crizei de coronavirus, iar ţara noastră are resursele şi instrumentele pentru a face faţă acestei provocări.

"Astăzi la ora 16:00 discutăm despre ce măsuri putem lua pentru a atenua efectele economice ale COVID-19.

Deja v-am spus că așa cum arată lucrurile măsurile trebuie să fie de natură fiscală. DAR pentru a avea impact maxim este nevoie de coordonarea politicilor fiscale și monetare.

Am ținut legătură în permantenta cu domnul Guvernator și deja avem formate echipe de lucru cu experți din MFP și BNR.

Pentru prima dată suntem în fața unei astfel de provocări și NU avem niciun fel de probleme pe partea de finanțare.

Am fost precaut, am atras finanțare (chiar daca am fost linșat mediatic pentru asta) și avem resursele necesare pentru plata tuturor cheltuielilor din buget. Chiar și în contextul în care a trebuit să facem plăti către Ministerul Sănătății, în plus, de aproximativ 620 milioane lei.

Avem resursele și instrumentele fiscale necesare pentru a face față acestei provocări", a anunţat Florin Cîţu pe Facebook.