Klaus Iohannis: "Ludovic Orban şi-a depus mandatul de premier desemnat. Miercuri, consultări cu partidele"

UPDATE. "Nu mă implic în selecția candidaților și nu voi da nimănui sfaturi", a răspuns Iohannis la întrebarea dacă Ludovic Orban ar putea fi candidatul PNL la Primăria Capitalei. "Sunt foarte mulțumit de munca depusă de el ca premier. A reușit acest guvern într-un termen extrem de scurt lucruri absolut necesare – bugetul 2020, reglementări foarte importante în multe domenii, chestiuni amânate de guvernele dinainte. Nu doar că nu aș avea ce să-i reproșez, aș avea pentru ce să-l laud. Procedura în Parlament nu s-a blocat din cauza lui, el a făcut ce trebuie. Întreg blocajul s-a produs din cauza PSD, care a tras de timp cu audierile, apoi cu termenul la care s-a pus votul pentru învestitură. Se vede clar intenția de a bloca acest demers. PSD a încercat să blocheze acest demers parlamentar. Pentru a debloca, dl Orban și-a depus mandatul. România nu are nevoie de blocaje, are nevoie să meargă înainte"

UPDATE. Regula e ca președintele să desemneze o persoană pe care o consideră capabilă să adune o majoritate. Eu nu fac niciodată consultări proforma, ci ca să aflu opiniile lor", a declarat IOhannis, refuzând să spună dacă Ciucă, Aurescu sau Turcan sunt variante acceptabile. "Veţi afla după consultări"

UPDATE. Klaus Iohannis: "Ludovic Orban şi-a depus mandatul de premier desemnat. Este vina PSD, dar riscăm să intrăm îmntr-un blocaj, de aceea am acceptat această situaţie şi voi începe consultările cu partidele pentru desemnarea unui nou premier". Preşedintele a anunţat că a convocat consultări cu partidele începând de miercuri, de la ora 16:00, până la ora 20:00, de la ora 14.00 fiind şedinţa CSAT pe tema coronavirusului.

UPDATE: "Motivația e simplă și clară: regulamentul acitivtăților comune din Parlament prevede un termen de 15 zile în care să se pronunțe camerele reunite asupra propunerii de guvern. Cele 15 zile s-au epuizat fără să se fi votat. Se datorează situația PSD-ului, care a boicotat ședința de ieri nu s-a putut da un vot. Riscăm să intrăm într-un blocaj, or un blocaj e ultimul lucru pe care ni-l dorim. Am acceptat această depunere de mandat. În consecință voi convoca consultări cu partidele care vor începe mâine la ora 16.00 și se vor termina în jurul orei 20, după care voi face o declarație în care informez ce s-a discutat.

UPDATE: Ludovic Orban a ales să se retragă din postura de premier desemnat și va renunța să fie candidatul PNL pentru postul vacant de la Palatul Victoria, informează România TV. Liderul liberal s-a înțeles cu Klaus Iohannis pentru a nu mai cere postul de prim-ministru, ca să fie deblocată guvernarea, după ce PSD a anunțat că nu va vota un premier de la PNL.

Declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis vine după ce presa a anunţat că premierul desemnat Ludovic Orban a fost chemat la Cotroceni, la discuţii.

Curtea Constituţională a stabilit, luni, că există conflict juridic între preşedinte şi Parlament privind desemnarea liderului PNL în funcţia de premier.

"Ceea ce am spus noi este următorul lucru: potrivit Articolului 101, aliniatul 3 din Constituție, președintele, în caz de criză, după căderea unui guvern, propune Parlamentului candidat de prim ministru, dacă nu există un partid majoritar, o persoană care să fie degajată de dialogul dintre președinte și partidele politice, dialog care să indice o persoană capabilă să coaguleze o majoritate parlamentară care să formeze guvernul", a explicat preşedintele CCR Valer Dorneanu, la Antena 3.

Decizia a fost luată cu 7-2, Simina Tănăsescu și Livia Stanciu au votat împotriva admiterii conflictului.

Președintele Iohannis va fi obligat să trimită Parlamentului o nouă propunere de premier care va putea strânge o majoritate.

Ludovic Orban a declarat, luni seară, comentând decizia CCR, că desemnarea premierului este o atribuţie a preşedintelui României şi a acuzat CCR că a încercat constant sa amputeze atributiile acestuia.

"Eu cred că CCR trebuie să judece în litera şi spiritul Constituţiei. Dacă ne uităm în ultimii 3 ani de zile, majoritatea deciziilor CCR au fost în favoarea PSD, e statistic. A ajuns CCR să spună ce trebuie să facă preşedintele, forţându-l să o demită pe LCK. Acum au ajuns să judece pe declaraţii publice şi pe declaraţii politice. Textul constituţional spune că preşedintele desemnează premierul. Doar dacă un partid are 51%, preşedintele e obligat să desemneze propunerea acelui partid. Ei întemeiază decizia lor pe o decizie pe un proiect de revizuire a Constituţiei, uitând că CCR a decis, în 2018, că nu fac parte din jurisprudenţă decizii luate pe iniţiative care nu s-au materializat. Preşedintele ce să facă, să dea în bobi, dacă nu ai un partid sau o alianţă care să aibă o majoritate absolută în parlament? Astăzi noi am fost prezenţi, în timp ce au chiulit PSD-iştii. Cine nu vrea să deruleze procedura de învestire, noi sau cei care au tras chiulul?", a punctat premierul demis.

"CCR a incercat constant sa amputeze atributiile presedintelui, care are cea mai mare legitimitate in statul roman, avand in spate 51% din bazinul eloectoral", acuză Orban.

"Sunt intr-o comunicare permanenta cu presedintele, ne consultam pe toate temele", a asigurat preşedintele PNL.