Victor Ponta: Guvernul PNL va trece cu votul PSD. E un blat pe filiera Guşă, noul consultant al Vioricăi Dăncilă

Victor Ponta a dezvăluit la România TV că Guvernul PNL o să fie validat în Parlament cu ajutorul voturilor PSD. "Va trece Guvernul. E un blat la mijloc. E făcut la nivelul lui Cozmin Guşă, noul consultant al Vioricăi Dăncilă care discută cu liderii PNL". Fostul premier subliniază că PSD speră în schimbul voturilor să primească clemenţă în privinţa baronilor, cu oameni rămaşi în funcţii în judeţe. De asemenea, Viorica Dăncilă va rămâne candidat la prezidenţiale ca să nu ajungă Diaconu în turul doi.

"Eu am anunţat public că îmi doresc o majoritate de stânga, iar răspunsul PSD a fost: preferăm să votăm un Guvern PNL decât să facem ceva cu Ponta şi Pro România. Asta au decis în CEX", a declarat Ponta la România TV.

Victor Ponta a dezminţit informaţia apărută în media că s-ar fi întâlnit cu Coldea în ziua consultărilor de la Cotroceni.

"Dupa motiunea de cenzura trebuia sa spun oamenilor adevarul despre ceea ce urmeaza pentru Romania !



Ps - se vede ca papusarul lui Dancila acum este blatistul si santajistul de Cozmin Guse - acesta o directioneaza pe biata Viorica in asa fel incat sa faca el bani - si murdareste presa cu minciunile lui !", a scris Ponta pe Facebook.

"Am avut o intalnire foarte importanta cu soţia mea. Am fost la un botez, am stat un pic cu familia. Cu coldea nu m-am vazut din 2015. Noul consultant al lui Dăncilă este Gusă. Pe cine a ajutat Guşă s-a dus in faliment", a punctat Ponta.

Fostul premier a menţionat de ce nu mai putea să fie Dăncilă în fruntea Guvernului. "Dăncilă mi-a promis ca va restructura Guvernul, ca nu va candida la prezidentiale. Incompetenta a dus la o gaura in buget de 30 de miliarde. Asta e deficitul. Se va incheia anul cu 35 de miliarde. Ca să va faceti o idee in 2015, ultimul an cand am fost premier, pe tot anul deficitul a fost de 10 miliarde. Nu se putea merge mai departe fara ministru de Interne. Nu se putea merge mai departe fara ministrul Educatiei. Nu se putea merge fara ministerul Energiei. Am spus la Palatul Victoria e un mort politic. Sa vina un guvern bun, care sa ia niste masuri care nu s-au luat pana la alegeri pe sanatate, infrastructura, educatie".

Victor Ponta a anunţat că Dăncilă a fost persoană nepotrivită în locul nepotrivit. Legat Ludovic Orban, propunerea PNL la funcţia de premier, Ponta a punctat că ar face alta propunere în locul lor.

"Am auzit prin ziare ca m-am certat cu Tăriceanu. Inainte de ziua motiunii am mancat sarmale la mine in birou, a fost ziua unui coleg si suntem amandoi pofticiosi. Nu, nici vorba sa ne certam, am avut doua intelegeri si ne-am tinut amandoi de ele: ca il sustinem pe Diaconu si ca o sa dam guvernul jos. Alte intelegeri nu am avut. Eu sunt în relaţii bune cu toată lumea mai puţin cu baronii PSD că nu îi las să fure". Cum am facut cu PSD o sa facem si cu PNL, transmite liderul Pro România. "Aveti proiecte bune? Le votam. Prima mea propunere pentru noul guvern va fi 'Hai sa schimbam legea partidelor'. Ce sa faca un partid cu 3 milioane de euro pe lună? E exagerat. Eu ma simt bine in opozitie".