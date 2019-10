Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă: "Cei cinci trădători vor fi excluşi din PSD. Vă garantez asta"

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă susține că toți cei care vor negocia în afara partidului vor fi dați afară. Viorica Dăncilă vrea eliminarea tuturor trădătorilor din PSD. ”Mai bine mai puțini oameni decât să avem trădători în PSD!”, a zis premierul. ”Voi cere vot în CEX pentru a elimina trădătorii din PSD. Preferăm să rămânem mai puțini, dar să rămână oamenii de bun simț și cu frica lui Dumnezeu”, a zis Viorica Dăncilă la România TV. Vioria Dăncilă: Ramona Mănescu a lucrat la Ministerul de Externe împotriva premierului LIVE VIDEO ”Avem și listă cu politicienii care au votat împotriva Guvernului. Au fost cinci voturi”, a mai spus Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă a fost întrebată în direct, la România TV, de către Victor Ciutacu dacă are cunoștințe despre o eventuală întâlnire Marcel Ciolacu, Paul Stănescu și Victor Ponta. "Eu vă garantez un lucru. Că toți cei care vor face negocieri cu Victor Ponta, vor pleca la Victor Ponta. Poate că această reformă presupune tocmai să eliminăm trădătorii, cred că la asta s-a referit domnul Ciolacu. (...) Acest partid a pierdut pentru că au existat trădători mereu în interiorul partidului. Toți cei care vor trăda să plece. Noi vom merge înainte" Moțiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru", patru „împotrivă" și trei voturi anulate, a anunțat senatorul PNL Marcel Vela, de la tribuna plenului Camerei Deputaților. Viorica Dăncilă, prima ieşire publică după moţiunea de cenzură: Nu merg vineri la Cotroceni loading...

