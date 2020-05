Zece oameni au murit după ce au băut spirt contrafăcut. Percheziţii de amploare la firmele implicate UPDATE

UPDATE: Doi cetățeni arabi sunt vizati de ancheta, ei fiind suspectați ca au produs si distribuit spirt ce conținea, in loc de alcool etilic, alcool metilic.

Aceştia au vândut spirtul la Iasi, in luna aprilie, unui afacerist local care are un punct de desfacere la depozitul Phoenix. De acolo, pentru câțiva lei sticla, in luna aprilie, sute de sticle de spirt au fost vândute in satele din județ.

Este vorba de spirt Santo Med. Afaceristul Ciprian Barticel este cel care vindea produsul in special magazinelor sătești din Iasi. După ce a aflat ca alcoolul este toxic, acesta a strâns inapoi o parte din marfa, pe care a dat-o polițiștilor, susțin surse din ancheta.

Barticel a declarat ca el nu a știut ca alcoolul este contrafacut, fiind doar un intermediar. Ancheta este condusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iasi.

În această dimineaţă sunt patru percheziții in desfășurare la București.

Se efectuează cercetări pentru ucidere din culpa și înșelăciune, însă in funcție de datele din dosar se poate schimba încadrarea in omor calificat. Spre după-amiaza sunt așteptate la Parchet mai multe persoane din București. Unele sunt audiate acum, la fata locului. Surse judiciare confirma că afaceristul ieșean nu a știut ce vinde. El este, in prezent, martor.

UPDATE: Ciprian Barticel a cumpărat spirtul ucigaș in perioada 10 - 13 aprilie de la arabul pe care îl știe sub numele Zaher. Pe 28 aprilie, după ce au început sa apara decesele, Barticel a predat Politiei aproape 200 de sticle pe care le-a recuperat din județ.

Zece persoane din Iaşi au decedat după ce ar fi consumat un anumit tip de alcool sanitar. Nouă dintre acestea au fost găsite decedate, iar una a murit la spital.

Trebuie precizat faptul că, în alcoolul sanitar există o cantitatea destul de mare de alcool etilic, alcool tolerat de corpul uman. În acest caz, în loc de alcool etilic s-a folosit alcool metilic, o substanță otrăvitoare care produce moartea la scurt timp după consum.

Cea mai gravă situație a fost în comuna ieșeană Stolniceni Prăjescu, satul Brătești. Acolo, lunea trecută au murit trei persoane. Ulterior, miercuri, a mai decedat una. Trei bărbați și o femeie s-au intoxicat cu metanolul aflat în spirtul contrafăcut.

Din păcate, s-a întâmplat! Sute de oameni au murit, după ce au băut alcool sec pentru a se vindeca de coronavirus

Alcoolul sanitar ucigaș se numește „SANTE MED" și are ca descriere „produs pentru igiena umană, dezinfectant general de uz extern". După primele decese, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale (SIC) au făcut verificări. Oamenii legii au ajuns la „numitorul comun". Spirtul „SANTE MED".

Câteva sticle au fost duse la analize, iar rezultatul a fost cât se poate de clar. În loc de alcool etilic în conținut era alcool metilic. Imediat polițiștii au retras toate sticlele de spirt „SANTE MED" de pe piață. Zeci de sticle au ajuns pe mână oamenilor legii, însă la fel de multe au ajuns în rândul populației. La Stolniceni Prăjescu lucrurile sunt destul de clare. Toți cei care au murit au băut spirt. O sticlă de „SANTE MED" de 500 de ml costa 12 lei. Un preț mic pentru dependenții de alcool. Toată lumea din zonă știe că spirtul se bea ca pe apă, potrivit bzi.

Polițiștii sub coordonarea procurorului de caz au deschis un dosar penal în acest caz.