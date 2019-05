Liviu Dragnea: Unii spun că bătăuşii de la mitinguri au privirea plină de ură, ochii injectaţi. Se vorbea în grupul Rezist de jointuri

Liviu Dragnea spune că în viziunea lui Klaus Iohannis şi a PNL-ului cine are altă opinie decât ei trebuie să primească o bâtă în cap. "Aşa cum face şi cu faptul că e de acord cu acel grup de bătăuşi care umblă după noi peste tot la mitinguri. Pentru că oamenii care sunt cu pietre, cu bâte la ei, nu poţi să spui decât că sunt bătăuşi. Aşa vrea Iohannis şi PNL-ul şi USR-ul să conducă această ţară, cu bâta. Adică, cineva care îndrăzneşte să aibă altă opinie trebuie să primească o bâtă în cap. Următorul pas este ca la alegeri într-un regim Iohannis, Cioloş, USR, Orban şi aşa mai departe să se însemneze cu creta cei care nu votează cu ei. Deci, oamenii sunt destul de răi şi nu acceptă niciun fel de discuţie sau dialog pentru binele acestei ţări. Ori când te foloseşti de astfel de indivizi..." , a afirmat Liviu Dragnea.

El a precizat că a văzut multe postări ale unor participanţi la mitingurile social-democraţilor, care au spus că oamenii care scandau împotriva PSD aveau privirea plină de ură, "cu ochii injectaţi".

"Am citit foarte multe postări ale unor oameni care au fost la mitinguri, oameni tineri, unii susţinători ai PSD-ului, alţii nu, şi toţi spuneau, pe lângă alte lucruri, privirea pe care o aveau acei oameni, acei bătăuşi, o privire plină de ură, cu ochii injectaţi. Acum nu ştiu, nu am stat lângă ei, dar am tot văzut filmuleţe la televiziune acum câteva luni, se vorbea în grupul Rezist de jointuri. Sigur că te duci cu gândul acolo şi după aia întreabă de ce să nu lăsam ţara pe mâna lor. Nu poţi să laşi România pe mâna unor astfel de oameni", a mai spus Dragnea.

Liderul PSD a susţinut că i-a rugat pe social-democraţii prezenţi la aceste mitinguri să se abţină şi să provocărilor din partea acelui grup de oameni. "Am fost preocupaţi tot timpul să îi rugăm pe colegii noştri să se abţină. Gândiţi-vă, de exemplu, ieri la Galaţi, 25 mii de oameni cred, 30.000 de mii, habar n-am. Dacă cineva le-ar fi spus "Mergeţi şi discutaţi cu cei 70-100", ce ar fi ieşit acolo? Pentru că asta era, 100 de oameni care înjură 30.000 de oameni. Şi s-au abţinut foarte greu şi eu sunt bucuros că s-au abţinut şi sper să se abţină în continuare până se termină această campanie electorală", a mai declarat Liviu Dragnea.