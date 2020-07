Lora, în mijlocul unui cutremur cu magnitudinea 7, în Bali. Cum se simte vedeta: "Eu zic să vă îngrijoraţi"

Recent, cântăreața a vorbit despre experiența neplăcută prin care a fost nevoită să treacă pe Instagram. Ea le-a spus fanilor că este în afara oricărui pericol, pentru a nu se îngrijora.

„A fost cutremur de aproape 7 grade. Am zâmbit. Eu zic să vă îngrijorați. #moldoveanca #amazing #bali #islandofgod”, a scris Lora imediat după cutremur.

"Izolarea a dus la o epidemie de ţânţari, mai periculoasă decât coronavirusul"

Din cauza izolării, locuitorii din Bali au dus la declanșarea unei noi epidemii de țânțari, care poartă virusul Dengue. Cu toate acestea, Lora și Ghenu rămân optimiști. Așteaptă să se redeschidă compania aeriană și să revină în țară.

”Bali este plin de surprize, plăcute și neplăcute. Din păcate, izolarea oamenilor a dus la o epidemie de țânțari, care poartă virusul Dengue, iar autoritățile încearcă să rezolve și această problemă, deoarece o doamnă doctor ne-a spus că este mai rău să faci dengue decât corona. Să sperăm că totul va fi bine.

S-a spus că nu mai avem bani, dar este o informație scoasă din context. Expresia folosită a fost „ne vom drămui banii”, adică nu vom face cheltuieli ca într-o vacanță, ci ca și cum am locui într-un loc străin, la 10.000 de km distanță de casă, pe timp de pandemie. Trebuie să avem grijă cu banii și să nu ne comportăm ca și cum am fi in vacanță.

E posibil să avem un zbor de întoarcere, la finalul lunii mai, așteptăm zborul pe care practic noi l-am plătit deja, așteptăm să își reînceapă activitatea compania aeriană la care aveam bilete.”, a declarat vedeta pentru Ciao.ro.