Loredana Chivu s-a pozat fără pic de ruşine! De data asta a întrecut orice măsură! FOTO

Loredana Chivu a postat fotografia pe pagina sa de Instagram, numai că imaginea este cenzurată, ceea ce i-a determinat pe unii dintre vizitatorii paginii să protesteze.

Cei mai mulți au apreciat, însă, fotografia Loredanei Chivu.

Loredana Chivu a vorbit recent despre operațiile estetice.

"O să spun în premieră câte operații am. Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeaze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa. Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine. La fund nu am operație, sunt niște injecții", a declarat Loredana Chivu.