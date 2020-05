Lori Lightfoot, primarul din Chicago, l-a înjurat pe Donald Trump: "F..k you". Motivul pentru care a făcut acest gest

Donald Trump, care a denunţat în mai multe rânduri o crimă ”tragică”, i-a atact joi pe ”spărgători”.

”Jafurile vor fi primite imediat cu gloanţe”, a ameninţat el manifestanţii într-un tweet, marcat de Twitter ca o ”apologie a violenţei”.

”Scopul lui este să polarizeze, să destabilizeze Guvernul local şi să inflameze pulsiuni rasiste. Iar noi nu-l putem lăsa absolut deloc s-o facă”, a subliniat vineri Lori Lightfoot.

”Voi coda ceea ce vreau să-i transmit cu adevărat lui Donald Trump. Sunt două civinte: încep cu «f» şi se termină cu «you»”, a spus ea.

Chicago Mayor Lori Lightfoot: "I will code what I really want to say to Donald Trump... It begins with 'F' and it ends with 'you.'" https://t.co/7jaNIh9boh pic.twitter.com/DuuYoeQtzu