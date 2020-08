LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 27 august 2020. Numere loto 27.08.2020

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 27 august 2020, live pe România TV

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,56 milioane lei (peste 322.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 942.000 de lei (aproximativ 195.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,62 milioane lei (aproximativ 1,99 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 38.600 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 113.000 de lei (peste 23.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 388.000 de lei (peste 80.000 de euro), iar la Super Noroc, este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 27.000 de lei.

La tragerea Joker de duminica, 23 august, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 68.307,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 33-013 din Gura Humorului, judetul Suceava si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Câştigătorul premiului de Categoria I la tragerea loto 6/29 din din data de 16.08.2020 şi-a ridicat premiul

Un bărbat de 40 de ani din Bucureşti este câştigătorul marelui premiu la tragerea Loto 6/49 din 16 august 2020

"Jucaşi, speraşi, nu ltii niciodată când norocul va veni. Fără să joci nu vei putea câştiga" - este mesajul pe care câştigătorul premiului de categoria I îl transmite tuturor jucătorilor.

În cursul zilei de astăzi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 16.08.2020, în valoare de 7.701.195,92 lei (1,6 milioane euro).

Jucătorul norocos este din Bucureşti, are în jur de 40 de ani, este familist convins şi lucrează în construcţii. După cum ne-a declarat, joacă de peste 15 ani, în mod constant, la Loto 6/49 şi Joker, iar numerele care i-au purtat noroc le joacă de peste o lună şi au fost alese cu ajutorul simulatorului de joc de pe site-ul Loteriei Romane www.loto.ro.

Tot de pe site-ul Loteriei Române a aflat chiar în seara de 16 august că este câştigătorul marelui premiu la Loto 6/49.

Familist convins, tata a doi copii, ne-a mărturisit că cea mai mare bucurie adusă de acest câştig este că îşi va putea ajuta copiii să aibă un viitor mai bun.

Deşi nu a crezut niciodată că va avea un aşa noroc, nu a încetat să spere şi ne-a declarat că va continua să joace.

Câştigătorul nu a dorit să-şi facă publică identitatea.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 23 AUGUST 2020. Un report de aproximativ 9,45 milioane lei (peste 1,95 milioane euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, pentru tragerile loto care vor avea loc duminică, informează vineri Loteria Română.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 23 august 2020, numere loto 23.08.2020, live pe România TV

Loto 6/49: 47, 4, 18, 20, 2, 6

Joker: 14 / 30, 3, 41, 7, 18

Loto 5/40: 24, 21, 28, 33, 8, 16

Noroc: 5 7 8 0 7 5 0

Super noroc: 9 5 0 5 9 0

Noroc plus: 9 5 1 8 9 5





La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul este de aproximativ 1,2 milioane lei (peste 246.000 de euro), iar la Noroc este în valoare de peste 905.000 lei (peste 187.000 de euro).



Potrivit comunicatului, duminică, 23 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 august, Loteria Română a acordat peste 11.800 de câştiguri în valoare totală de peste 773.000 de lei.

LOTO 23 AUGUST 2020. Formula matematicianului român care a câştigat la loto de 14 ori



Totodată, la Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 96.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de aproximativ 338.000 de lei (aproximativ 70.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de peste 92.000 de lei (peste 19.700 de euro).



Reportul cumulat la Super Noroc este în valoare de de peste 20.600 de lei.



La tragerea Joker de joi, 20 august, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 263.696,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 26-044 din Reghin, judeţul Mureş şi a fost completat cu două variante simple la Joker şi două variante la Noroc Plus, preţul biletului fiind de doar 12,5 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, live pe România TV

Loto 6/49: 40, 27, 26, 30, 12, 11

Joker: 4. 13, 32, 41, 5, 23

Loto 5/40: 17, 29, 28, 23, 2, 8

Noroc: 3, 0, 0, 3, 1, 1, 2

Super noroc: 0, 4, 2, 2, 9, 0

Noroc plus: 7, 8, 0, 3, 2, 9

SUPLIMENTAR 1 MILION DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 16.08.2020, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 1.000.000 de lei pentru tragerea din data de 20.08.2020.

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 870.000 de lei (aproximativ 180.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,31 milioane lei (peste 1,9 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 234.000 de lei (peste 48.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 82.400 de lei (peste 17.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 298.400 de lei (peste 61.700 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 15.700 lei.

Reamintim faptul ca la tragerea Loto 6/49, care a avut loc in data de 16 august 2020, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.701.195,92 lei (1,6 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-052 din sectorul 2, Bucuresti si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 15,50 lei.

LOTO 16 AUGUST 2020. "La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 16 august 2020, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 7.701.195,92 lei (1,6 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 72-052 din sectorul 2, Bucureşti şi a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, preţul biletului fiind de doar 15,50 lei", anunţă Loteria Română.

Acesta este al doilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 01.03.2020 şi a fost în valoare de 8.199.947,52 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor loto, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica premiul.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 AUGUST 2020. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,25 milioane lei (peste 1,5 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 824.000 de lei (peste 170.000 de euro).

Noi trageri Loto 6/49 și Noroc, live pe România TV

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 AUGUST 2020. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,14 milioane lei (aproximativ 1,9 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 197.000 de lei (aproximativ 40.800 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 65.000 de lei (aproximativ 13.500 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 252.000 de lei (peste 52.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9.600 de lei.

Numerele extrase de joi, 16 august, 2020

Loto 6/49: 47, 11, 17, 35, 3, 29

Joker: (18) 23, 28, 11, 35, 18

Loto 5/40: 37, 21, 34, 10, 28, 38

Noroc: 9273661

Super noroc: 133720

Noroc plus: 287359

Loteria Română a anunțat că s-a câștigat marele premiu la jocul "Noroc", de pe biletele 6/49. Câștigătorul este din Constanța.

"Este seara lui NOROC. Cum e să ai un mare noroc la jocul NOROC? A aflat astăzi un jucător care și-a pus cu succes Norocul la încercare în agenția 13-050 din Constanța, completând un bilet cu o variantă simplă la Loto 6/49 și una la NOROC.

Norocul l-a răsplătit din plin cu premiul de categoria I în valoare de peste 1,4 milioane lei.

Ăsta da noroc...ceea ce vă dorim și vouă la urmatoarele trageri loto...Au rămas premii mari în joc. Hai NOROC!", au scris reprezentanții Loteriei Române pe pagina oficială de Facebook.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 13 august 2020. Un report de peste 8,87 milioane de lei (peste 1,83 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, pentru tragerile loto care au loc duminică, informează Loteria Română.

Pe România TV se vor difuza în direct, tragerile Loto 6/49, în cadrul emisiunii Românii au Noroc, care va fi difuzată începând cu ora 18:15. Joi, 13 august, vor avea loc noi trageri :

Loto 6/49: 12, 38, 27, 35, 30, 6

Noroc: 0136263

Joker: (5) 36, 1, 23, 8, 41

Noroc Plus: 812488

Loto 5/40: 4, 36, 16, 1, 28, 27

Super Noroc: 792316

La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul este de peste 6,64 de milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

Noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, după ce la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câştiguri, în valoare totală de peste 676.000 de lei.

Reportul cumulat la jocul Noroc este în valoare de peste 2,12 milioane de lei (aproximativ 440.000 de euro), iar la categoria a II-a a jocului Joker reportul este de peste 138.000 de lei (peste 28.500 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, s-a înregistrat un report în valoare de peste 37.600 de lei, în timp ce la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 182.000 de lei (peste 37.600 de euro).

Reportul cumulat la Super Noroc este în valoare de peste 11.200 de lei.

Noi trageri Loto 6/49 și Noroc, live pe România TV

Joi, 23 iulie 2020, au loc noi trageri:

Loto 6/49: 25, 7, 11, 6, 15, 34

Noroc: 3978129

Joker: 20 / 17, 26, 1, 32, 35

Noroc Plus: 416231

Loto 5/40: 32, 39, 24, 13, 30, 6

Super Noroc: 676889

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 19 iulie 2020. Duminică, 19 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 iulie, Loteria Română a acordat 10.504 câştiguri, în valoare totală de 1.918.928,11 lei.

La Loto 6/49 este în joc un report in valoare de peste 4,84 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,44 milioane lei (peste 505.400 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 19 iulie 2020, live pe România TV

Loto 6/49: 36 43 47 11 2 33

Joker: (7) 3 28 13 29 17

Loto 5/40: 4 23 9 1 16 34

Noroc: 6224234

Super noroc: 950737

Noroc plus: 387509

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 8 milioane lei (peste 1,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 212.800 de lei (aproximativ 44.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 59.000 de lei (peste 12.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 69.000 de lei (peste 14.200 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 16 iulie, s-a câştigat al doilea câştig ca valoare din istoria acestui joc: 1.294.443,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Drobeta-Turnu Severin, iar pe bilet au fost jucate, in total, 189 de variante la acest joc si o varianta la Super Noroc. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului câştigător a obţinut şi 20 de câştiguri de categoria a III-a, suma totală câştigată fiind de 1.298.601,20 lei.

La categoria a II-a a aceluiaşi joc, s-au înregistrat două câştiguri a câte 51.208,45 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii din Bucureşti, unul în sectorul 4 şi celălalt în sectorul 5.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 IULIE 2020. Un report de aproximativ 7,97 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, pentru tragerile loto care vor avea loc joi, informează miercuri Loteria Română.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 iulie 2020, live pe România TV

Loto 6/49: 21 47 46 36 23 13

Joker: 20/ 37 24 22 10 26

Loto 5/40: 8 14 22 18 36 25

Noroc: 8 3 0 3 8 9 7

Super noroc: 2 6 9 7 5 9

Noroc plus: 6 3 5 6 4 0

La Loto 6/49 este în joc un report în valoare de peste 4,61 milioane de lei (peste 952.500 euro), iar la Noroc se înregistrează un report în valoare de peste 2,4 milioane de lei (aproximativ 497.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 188.000 de lei (aproximativ 39.000 de euro). La categoria I a jocului Noroc Plus este în joc un report de peste 47.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 257.600 de euro) şi aproximativ 79.000 de lei (peste 16.300 de euro) la categoria a II-a, în timp ce la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 66.300 de lei (peste 13.700 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 iulie 2020. Duminică, 12 iulie, vor avea loc Tragerile speciale ale verii, informează compania, prilej cu care aceasta suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

LOTO. Numerele extrase de dumincă, 12 iulie 2020, live la România TV

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4 milioane de lei

Report la Joker la categoria I de peste 7,7 milioane de lei

La Loto 6/49 se inregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4 milioane lei (peste 831.600 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 2,33 milioane lei (peste 483.000 de euro). La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,7 milioane lei (peste 1,59 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistrează un report de aproximativ 150.000 de lei (aproximativ 31.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 32.400 de lei . Un report mare este și la Loto 5/40, la categoria I: peste 1,15 milioane lei (peste 238.500 de euro), în timp ce la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 63.000 de lei( peste 13.000 de euro).

LOTO. Numerele extrase de dumincă, 12 iulie 2020, live la România TV

Loto 6/49: 23, 43, 30, 44, 26, 10

Joker: 16/ 9, 25, 24, 30, 14

Loto 5/40: 8, 17, 5, 38, 32, 9

Noroc: 4958864

Super noroc: 452380

Noroc plus: 501910

TRAGERILE EFECTUATE PE BAZA LOZURILOR NECASTIGATOARE „IEPURASUL NOROCOS”

Duminica, 12 iulie, au loc, de asemenea, tragerile efectuate pe baza lozurilor necastigatoare „Iepurasul Norocos”. Pentru aceasta s-au pus in joc 2 castiguri constand in cate un autoturism. Aceasta extragere va fi transmisa, de asemenea, in direct, pe postul de televiziune Romania Tv, in cadrul emisiunii „ROMANII AU NOROC”.

Numerele extrase joi, 9 iulie 2020

Loto 6/49: 20, 37, 26, 31, 36, 17

Loto 5/40: 23, 39, 9, 15, 33, 3

Joker: 10 / 9, 27, 38, 34, 7

Noroc: 3092518

Super Noroc: 249936

Noroc Plus: 652625

Numere Loto 6/49, joi, 9 iulie 2020: Peste 788.400 de euro (peste 3,8 milioane de lei)

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 3,8 milioane lei (peste 788.400 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 2,3 milioane lei (peste 475.000 de euro).

Numere la Joker, joi, 9 iulie 2020: Peste 1,57 milioane de euro (peste 7,6 milioane de lei)

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,6 milioane lei (peste 1,57 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 127.400 lei (peste 26.300 de euro). La categoria I a jocului Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 20.000 de lei.

Numere la Loto 5/40, joi, 9 iulie 2020: Peste 230.000 de euro (peste 1,1 milioane de lei)

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 230.000 de euro) și peste 24.400 lei la categoria a II-a, în timp ce la Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 60.800 de lei (peste 12.500 de euro).

Loto 6/49: 27, 13, 41, 7, 1, 16

Super noroc: 4, 3, 4, 4, 7, 2

JOKER: 9, 0, 5, 3, 6, 1

Loto 5/40: 5, 16, 17, 22, 34, 9

LOTO, LOTO 6 din 49. REZULTATE LOTO 5 IULIE 2020. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 3,52 milioane lei (peste 728.700 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report de peste 2,24 milioane lei (peste 464.000 de euro).

La jocul Loto 5/40, la categoria I, reportul a depăşit 1 milion de lei (peste 220 000 de euro), iar la aceeaşi categorie a jocului Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 78.600 de lei (peste 16.000 de euro).

Potrivit Loteriei Române, categoria I a jocului Noroc Plus consemnează un report de peste 9.000 lei.

Citeşte şi LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 2 IULIE 2020, report uriaş la JOKER, numere loto 02.07.2020

La tragerile loto de joi, 2 iulie, s-au înregistrat 10.217 de câştiguri în valoare totală de 651.930 lei. Loteria menţionează că la tragerea Loto 5/40 de joi, 2 iulie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 101.763 lei fiecare.

Un bilet a fost jucat la o agenţie din Călăraşi şi a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 şi 2 variante la Super Noroc, iar cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti şi a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 2 IULIE 2020. Loto se joacă astăzi de la ora 18:15, premiile sunt din ce în ce mai consistente la jocurile preferate 6/49 și Joker. Duminica la extragerile loto a fost report, iar fondul de câștig este unul considerabil. Rezultatele pot aduce 7 milioane de lei la Joker și peste 3 milioane de lei la 6 din 49.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele extrase joi, 2 iulie 2020 – LIVE pe România TV

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,34 milioane lei și la Joker la categoria I de peste 7,4 milioane lei

Tragerile Loto vor fi difuzate în direct, începând cu ora 18:15, pe România TV, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”.

Joi, 2 iulie 2020, au avut loc noi trageri :

Loto 6/49: 27, 34, 37, 8, 1, 22

Noroc: 1 1 6 7 4 4 8

Joker: 6 9 14 3 16 + 8

Noroc Plus: 1 4 8 1 7 1

Loto 5/40: 5, 16, 17, 22, 34, 9

Super Noroc: 4 3 4 4 7 2

La tragerile loto de duminică, 28 iunie, s-au înregistrat 17.220 de câștiguri în valoare totală de 1.110.637,87 lei. Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele extrase joi, 2 iulie 2020

La tragerea Loto 6/49 din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 1.771.635,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 354.327, iar numărul de bilete jucate a fost de 174.542.

La tragerea Noroc din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 247.398,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 82.466, iar numărul de bilete jucate a fost de 65.416.

Tragerile Joker și Noroc Plus

La tragerea Joker din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 802.664,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 200.666 iar numărul de bilete jucate a fost de 91.481.

La tragerea Noroc Plus din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 113.162,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 56.581, iar numărul de bilete jucate a fost de 44.157.

Tragerile Loto 5/40 și Super Noroc

La tragerea Loto 5/40 din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 233.241,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 77.747, iar numărul de bilete jucate este de 25.860.

La tragerea Super Noroc din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 22.951,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 22.951 iar numărul de bilete jucate este de 15.211.

Tragerile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 3,34 milioane lei (peste 691.000 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,21 milioane lei (peste 458.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,4 milioane lei (peste 1,53 milioane de euro), iar la categoria a II-a a aceluiași joc se înregistrează un report în valoare de peste 80.800 de lei (peste 16.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 211.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de aproximativ 184.000 de lei (aprox. 38.000 de euro). La categoria I a jocului Super Noroc se înregistrează, de asemenea, un report în valoare de peste 55.800 de lei (peste 11.500 de euro).

La tragerea Noroc Plus de duminică, 28 iunie, la categoria I, s-a înregistrat un câștig în valoare de 315.359,66 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția din Podul Iloaiei, jud. Iași și a fost completat cu 5 variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus.